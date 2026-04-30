Oglasio se MUP o prinudnom slijetanju aviona na Vlašić

ATV
30.04.2026 16:54

Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Slovački laki avion četvorosjed, u kojem su se nalazila dva državljanina Slovačke, danas je prinudno sletio na čistu zemljišnu parcelu u mjestu Vitovlje, opština Travnik.

Državljani Slovačke čiji su inicijali M.A. (53) i O.J. (64) nisu zadobili vidljive povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Mjesto događaja obezbjeđuju pripadnici Policijske stanice Travnik do sutra, kada će biti obavljen uviđaj i poznat uzrok prinudnog slijetanja.

