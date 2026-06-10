Banjaluka iznajmljuje poslovne prostore u strogom centru

Odsjek za upravljanje nepokretnom imovinom Grada Banjaluka raspisao je zvanični oglas o izdavanju u zakup četiri poslovna prostora putem prikupljanja pisanih ponuda.

Kako se navodi na sajtu Grada, čak dva od četiri ponuđena prostora smještena su na izuzetno atraktivnim lokacijama u strogom centru grada – riječ je o lokalu u Jevrejskoj ulici na broju 8, te prostoru u Ulici kralja Petra I Karađorđevića broj 113.

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Preostala dva poslovna prostora iz oglasa nalaze se na području mjesne zajednice Saračica.

Svi zainteresovani aplikanti nemaju mnogo vremena za oklijevanje. Prijave sa kompletnom i potrebnom dokumentacijom podnose se direktno na protokol Gradske uprave Banjaluka, u kancelariji broj 11, a krajnji rok za predaju dokumenata je 22. jun do 11.00 časova.

Kako ovi prostori izgledaju

Što se tiče prostora u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na broju 113 nalaze se “gradski kvadrati” koji su već duže vrijeme popuno prazni i zaključani.

Inače je u pitanju “premium” lokacija u samom srcu Banjaluke, jer se prostor nalazi u glavnoj gradskoj ulici, u dijelu koji vodi prema zgradi Vlade Republike Srpske i Narodnom pozorištu.

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S obzirom na ogroman protok pješaka i vozila svakog dana, ova pozicija je idealna za trgovačke radnje, salone ili kancelarijske usluge visoke klase. Nekoj od tih djelatnosti nadaju se i stanari ove zgrade.

“Trenutno je sve pusto i napušteno. Taj prostor je pod ključem i niko u njega ne ulazi već izvjesno vrijeme. Dugo godina na toj adresi je radio poznati kozmetički salon, ali nakon što su oni iselili, lokal je ostao prazan”, ispričali su stanari ove zgrade za BL portal, dodajući da bi voljeli da novi zakupac uredi prostor i pokrene neku korisnu djelatnost.

Drugi poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji, takođe u samom centru grada, u ponudi je u Jevrejskoj ulici, na broju 8, koja je praktično “naslonjena” na epicentar Banjaluke – Trg Krajine i Robnu kuću Boska.

Preostala dva poslovna prostora nalaze se u Mjesnoj zajednici Saračica, uz glavnu saobraćajnicu koja povezuje Banjaluku sa Bronzanim Majdanom.

(BL Portal)