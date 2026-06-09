Dok Stanivuković u Briselu priča o evropskom putu, Banjalučani lome noge i točkove po rupama rasprostranjenim po pješačkim zonama i ulicama koje gradonačelnik nije sposoban da zakrpi. Ili neće, napisala je na Iksu član Predsjedništva SNSD-a, Snježana Novaković Bursać.

"Dok Stanivuković nazdravlja na večerama sa onima koji su postavili Šmita i koji bi da izmisle nekog novog Šmita, a koji za Republiku Srpsku nisu uradili ništa dobro, Banjalučani strahuju da će i ovog ljeta, kao i prethodnih, biti restrikcija vode jer je vodovodna mreža u kolapsu, seoski vodovodi pred raspadom ili ih nema, a Vodovod u dubiozi koje aktuelna gradska vlast ne zna da sanira. Ili neće", napisala je Novaković Bursać.

Dok Stanivuković priča o evropskoj reformskoj agendi i velikim projektima, pravi scene i snima filmove na graničnim prelazima, a budžet Grada koristi isključivo za sopstvenu promociju, kaže Novaković Bursać.

❗️Dok @Stanivukovic_D u Briselu priča o evropskom putu, Banjalučani lome noge i točkove po rupama rasprostranjenim po pješačkim zonama i ulicama koje gradonačelnik nije sposoban da zakrpi. Ili neće.



❗️Dok @Stanivukovic_D nazdravlja na večerama sa onima koji su postavili Šmita i… pic.twitter.com/3hpYAcuUbk — dr Snježana Novaković Bursać (@BursacNovakovic) June 9, 2026

Navela je i niko više i ne zna koliko koštaju ta turistička putovanja i snimanja po Evropi, od kojih Banjalučani nemaju nikakvu korist, osim što im se gradonačelnikove fotografije svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama. Put u Englesku – posebna tema, kaže Novaković Bursać.

"Banjalučani su postali taoci želje mladića koji bi da se domogne kandidature za Predsjednika Republike Srpske kako bi pobjegao od problema i iz Grada koji je ozbiljno zapostavljen i unazađen. Al`ni ta ambicija ne ide onako kako je zamislio" ističe Novaković Bursać.

Čak je i u ovome što se zove opozicija (iako su vlast u značajnim gradovima!) sve je više onih koji razumiju o čemu se radi, i onih koji se pitaju kako je moguće da čovjek bez radnog iskustva i profesionalne karijere danas dijeli lekcije ljudima koji su decenijama gradili svoja znanja i autoritet, navodi Novaković Bursać.