Prodanović: Očekujemo da će komemoraciji prisustvovati najveći broj ljudi do sada

Očekujemo da će komemoraciji u Bratuncu u subotu, 4. juna, prisustvovati najveći broj građana do sada, izjavio je predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine Lazar Prodanović.

Prodanović je na sastanku Odbora u Šekovićima istakao veliki značaj ovog događaja za očuvanje kolektivnog sjećanja radi budućih generacija.

"Čuvamo kulturu sjećanja, šaljemo poruku da ne želimo da se ovo ikada ponovi i želimo da mlade generacije, ne zaboravljajući svoju prošlost, grade budućnost bez bilo kakvog konflikta na ovim prostorima", poručio je Prodanović.

On je naveo da su pravosudne institucije BiH ponizile sve srpske žrtve jer ne rade ništa na procesuiranju odgovornih za zločine nad Srbima na ovom području.

"Istovremeno nisu doprinijele procesu izgradnje mira, suživota i razumijevanja među narodima u BiH", naveo je Prodanović, prenosi "Srna".

Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mladen Radić rekao je da su republičke institucije u stalnoj koordinaciji sa lokalnim odborima kako bi komemoracija protekla dostojanstveno.

On je rekao da se privode kraju pripreme za pomen i sjećanje na 3.267 Srba koji su stradali od 1992. do 1995. godine u srednjem Podrinju i Birču.

​Radić je naveo da su muslimanski zločinci u tom periodu imali samo jedan cilj, a to je da potpuno unište i istrijebe srpski narod na ovom prostoru.

"Zbog zločina neviđenih razmjera, prošlosti i budućnosti, svaki Srbin treba da dođe na obilježavanje u Bratunac kako bi poslali poruku da zločin nikada ne može i ne smije biti zaboravljen", zaključio je Radić.

U Bratuncu će u subotu, 4. jula, biti obilježeno više od tri decenije od velikog stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču, a parastos za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila iz ove regije služiće Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.