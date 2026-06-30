Posebna sjednica NSRS 7. jula: Ovo su tačke dnevnog reda

Kolegijum NSRS odlučio je da 39. posebna sjednica bude održana 7. jula.

"Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je, u skladu sa članom 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, na zahtjev Vlade zakazao 39. posebnu sjednicu u utorak, 7. jula 2026. godine sa početkom u 10 časova", saopšteno je iz NS RS.

Kolegijum je usvojio i Prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi 37 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama

Republike Srpske - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog

obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture

Republike Srpske - po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku.

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono – razvojnoj banci Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske – po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske – po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske – po hitnom postupku;

14. Prijedlog zakona o platnim uslugama;

15. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama – po hitnom postupku;

16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu – po hitnom postupku;

17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu – po hitnom postupku;

18. Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

19. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta Banja Luka – Prijedor – po hitnom postupku;

20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko - Rača – po hitnom postupku;

21. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto – puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj – po hitnom postupku;

22. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - po hitnom postupku;

23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku;

24. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;

25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama;

28. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova;

29. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija;

30. Izvještaj o radu i izvršenju Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenjam stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01 – 31.12.2025. godine;

31. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i remont „ORAO“ Bijeljina, metodom neposrednog odabira kupca;

33. Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto – put Banja Luka – Mliništa za dionicu Glamočani – Banja Luka jug, po skraćenom postupku;

34. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti (9956 – BA);

35. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Dodatno finansiranje po Projektu unapređenja zdravstvenih sistema;

36. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) za dodatno finansiranje Projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede.

37. Izbor i imenovanja

Kolegijum je prihvatio zahtjev Vlade za objedinjenu raspravu po tačkama predloženog dnevnog reda od 1. do 8; po tačkama od 9. do 13; po tačkama od 14. do 17; po tačkama od 19. do 21. i po tačkama 28. i 29.

Odobreno je i duže vrijeme za u vodno izlaganja po objedinjenim tačkama, i to po 30 minuta za svaki set zakona, radi obimnosti i značaja akata.