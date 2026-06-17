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Igor Dodik o ciljevima SNSD-a: 35 mandata u NSRS, inokosne funkcije neupitne

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ATV
17.06.2026 12:10

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Игор Додик о циљевима СНСД-а: 35 мандата у НСРС, инокосне функције неупитне
Foto: ATV

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik kaže da su ciljevi ove stranke pobjeda na obje inokosne funkcije i da su procjene da bi kandidat za predsjednika Republike Srpske mogao da osvoji 345.000 glasova, a za člana Predsjedništva BiH 360.000.

"Zadali smo sebi ciljeve, to su naravno pobjede za obje inokosne funkcije. Za predsjednika Srpske je procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat, a za člana Predsjedništva oko 360.000. Kada je u pitanju lista za NSRS, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata, a kada je u pitanju Parlamentarna skupština BiH procjena je bila do juče da SNSD može da osvoji šest mandata. S obzirom da smo obilaskom izborne jedinice sedam, ustanovili smo da postoji mogućnost da dobijemo još dodatni broj glasova. Moguće je da dobijemo i sedmi mandat", rekao je Dodik i poručio da su procjene 2024. godine bila u 95 odsto ispunjenje i da je jedina greška bila u Bosanskom Grahovu gdje kandidat SNSD-a nije osvojio načelničku funkciju.

On je saopštio da je u Bratuncu za predsjednika opštinskog odbora izabran Marko Mrkajić, a da bi na Palama ga predsjednika Gradskog odbora SNSD-a mogao biti izabran Aco Stanišić.

U ime izbornog štaba želim da kažem da nam je SNSD kao partija jedna od najorganizovanijih ne samo u Srpskoj, nego i u BiH. Kontinuirano radimo, bili smo u Bratuncu izabrali smo za predsjednika opštinskog odbora Marka Mrkajića. Za dva dana smo na Palama gdje ćemo pretpostavljam da izaberemo Acu Stanišića za predsjednika Gradskog odbora.

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Igor Dodik

SNSD

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