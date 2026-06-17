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Ivan Begić kandidat za predsjednika Republike Srpske

Autor:

ATV
17.06.2026 11:20

Komentari:

2
Иван Бегић кандидат за предсједника Републике Српске

Ivan Begić kandidat je za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, saznaje ATV.

Njegovu kandidaturu predložio je SDP BiH, a on je danas predao prijavu.

Begić je bio kandidat za predsjednika i 2022. godine, ali je funkciju potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda dobio Davor Pranjić koji je imao stotinjak glasova više.

Kako ATV saznaje, Begić će napustiti rad u medijima. Nakon izlaska iz politike 2021. godine osnovao i vodio medijsku kuću TokTV.

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Tagovi :

Ivan Begić

Kandidatura

predsjednik Republike Srpske

Komentari (2)

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