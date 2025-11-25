Stanivuković i Vukanović kandidati na narednim izborima?

Postoje li mogućnost da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, a Nebojša Vukanović kandidat za član Predsjedništva BiH? Za Vukanovića se još ne zna.

Da li je lider Pokreta Sigurna Srpska podrškom Branku Blanuši isposlovao svoju kandidaturu na narednim izborima, ne saznaje, ali analizira vlasnik Tok TV Ivan Begić.

"Stanivukoviću je ovo došlo kao kec na desetku. Mogao je reći SDS-u, hoćete moju podršku, imate moju podršku. Izađemo na izbore, vaš kandidat pobijedi i super. Vjerovatno osjećajući ovaj scenario, on može reći jeste li imali kandidata na prošlim izborima, šta ste napravili. Sad ću ja biti kandidat, pa ću vam pokazati šta ću napraviti".

Begić smatra da je čitava ova situacija pogodovala Stanivukovićevoj pregovaračkoj moći unutar opozicije, a tu dolazi i Nebojša Vukanović.

"Danas sam radio intervju sa gospodinom Vukanovićem koji mi je izrazio ambicije da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH. Osjetio sam da bi se to moglo desiti kao realan scenario da Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike, a Vukanović za Predsjedništvo BiH", kaže Begić.