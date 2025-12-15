Goganović: Poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno za stabilnost BiH

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da je poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma od ključne važnosti za stabilnost i budućnost BiH.

Goganović je ovo istakao nakon što je, zajedno sa saradnicima, prisustvovao službenoj večeri na poziv ambasadora Kine u BiH Li Fan.

Tokom sastanka, sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti konstruktivan dijalog i njegovati međusobno uvažavanje kao osnovu za očuvanje unutrašnje stabilnosti i razvoja BiH.

Svijet Zaharova podsjetila Varšavu na istorijske korijene poljske državnosti

Goganović je naglasio da je od posebne važnosti unapređivati saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, uz obostrano poštovanje i jačanje partnerskih odnosa, u interesu obje strane.

Nakon službene večere, Goganović je za Srnu izjavio da je Kina kroz istoriju bila pouzdan partner srpskog naroda, što i pokazuju mnogobrojni projekti koji se realizuju u Republici Srpskoj.