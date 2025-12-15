Logo
Large banner

Goganović: Poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno za stabilnost BiH

Izvor:

SRNA

15.12.2025

22:50

Komentari:

0
Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da je poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma od ključne važnosti za stabilnost i budućnost BiH.

Goganović je ovo istakao nakon što je, zajedno sa saradnicima, prisustvovao službenoj večeri na poziv ambasadora Kine u BiH Li Fan.

Tokom sastanka, sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti konstruktivan dijalog i njegovati međusobno uvažavanje kao osnovu za očuvanje unutrašnje stabilnosti i razvoja BiH.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova podsjetila Varšavu na istorijske korijene poljske državnosti

Goganović je naglasio da je od posebne važnosti unapređivati saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, uz obostrano poštovanje i jačanje partnerskih odnosa, u interesu obje strane.

Nakon službene večere, Goganović je za Srnu izjavio da je Kina kroz istoriju bila pouzdan partner srpskog naroda, što i pokazuju mnogobrojni projekti koji se realizuju u Republici Srpskoj.

Podijeli:

Tag:

Aleksandar Goganović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Svijet

Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala se sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

2 h

0
Захарова подсјетила Варшаву на историјске коријене пољске државности

Svijet

Zaharova podsjetila Varšavu na istorijske korijene poljske državnosti

2 h

0
Ризично скроловање на телефону: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

Zdravlje

Rizično skrolovanje na telefonu: Mozak ne miruje, a važan hormon ne može da se luči

2 h

0
Централне вијести, 15.12.2025.

Centralne vijesti

Centralne vijesti, 15.12.2025.

2 h

0

Više iz rubrike

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

BiH

Evropski zakoni sutra na sjednici Savjeta ministara

3 h

0
Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

BiH

Košarac: Apsolutno nedopustivo odlagalište na Trgovskoj gori

10 h

0
Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

BiH

Čović o kandidaturi Kovačevića: Dosta je podvala hrvatskom narodu

10 h

0
Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

BiH

Župljanin: Teroristički napad u Sidneju alarm i za BiH

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Pijan prijetio ženi i sinu smrću: Nakon svađe posegnuo kuhinjski nož

22

53

Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

22

50

Goganović: Poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno za stabilnost BiH

22

50

Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala se sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

22

48

Zaharova podsjetila Varšavu na istorijske korijene poljske državnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner