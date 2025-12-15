Logo
Large banner

Čović o kandidaturi Kovačevića: Dosta je podvala hrvatskom narodu

15.12.2025

14:28

Komentari:

0
Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу
Foto: ATV

Dragan Čović, lider HDZ BiH i predsjednik HNS-a BiH danas je u Mostaru, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, upitan za komentar o kandidaturi Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kazao da su "lažni patrioti, lažni građani, lažni ovi ili oni došli do kraja na vid‌jelo".

- Pogotovo, kada je Međunarodni sud za ljudska prava vrlo jasno definisano karakter te osobe, podnositelja tužbe protiv Bosne i Hercegovine u tom poznatom slučaju Kovačević, kada je odbila sa 16:1 glasanje od 17 sudaca da se danas ponovo želi kandidovati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH ja mislim da je samo dala dodatak onoga što stalno pričamo. Došlo je vrijeme u BiH koja treba funkcionirati kao naša domovina, kao moderna, evropska, da tri naroda potpuno žive u jednakopravnosti po Ustavu, da svaki od tri naroda moraju predstavljati isključivo legitimni predstavnici - rekao je Čović.

Naglasio je kako smatra da je ta kandidatura, zapravo, došla u pravo vrijeme.

жељко комшић 12092025

BiH

Prva kandidatura za izbore u BiH! Komšić nije, evo ko ide ispred DF-a

- Mi ćemo se potruditi da na idućim izborima apsolutno dobijemo novi Izborni zakon. Mislim da je ovo podsticaj svima, prije svega dobrim prijateljima Bošnjacima koji vole Bosnu i Hercegovinu, da razumiju da je dosta podvala bilo hrvatskom narodu u ime bošnjačkog naroda. Jer, 16 godina bošnjačkim glasovima birati hrvatskog člana Predsjedništva BiH i hodati po svijetu, predstavljati se, voditi vanjsku politiku kroz konzulate, ambasade, čak participirati u Ministarstvu odbrane BiH, jer je i to ovlašćenje hrvatskog člana Predsjedništva BiH kada su u pitanju generali HVO koji pripadaju Oružanim snagama BiH, mislim da je zaključeno to vrijeme - kazao je Čović.

Inače, na sjednici Predsjedništva HNS-a BiH su razmatrani aktuelni politički trenutak, informacija koja se pojavila u medijima u vezi spomenica, zahvalnica i različitih priznanja koja nisu dodijeljena braniteljima te kao posebna tema uticaja projekta "Gornji horizonti" na dolinu Neretve.

Podijeli:

Tagovi:

Dragan Čović

Slaven Kovačević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића

BiH

Čović: Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH, bolje da ušutim na izjave Konakovića

2 d

0
Човић: Федерализам обезбјеђује једнак глас сва три конститутивна народа

BiH

Čović: Federalizam obezbjeđuje jednak glas sva tri konstitutivna naroda

5 d

0
Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

BiH

Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo

3 d

3
Човић: Унитарна БиХ никада неће заживјети

BiH

Čović: Unitarna BiH nikada neće zaživjeti

2 sedm

0

Više iz rubrike

Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

BiH

Župljanin: Teroristički napad u Sidneju alarm i za BiH

5 h

0
Плотан: ОХР оштетио БиХ за 25 милијарди КМ

BiH

Plotan: OHR oštetio BiH za 25 milijardi KM

5 h

0
Посланици у Хрватском сабору данас би требало да одлучују о судбини великог броја људи

BiH

Poslanici u Hrvatskom saboru danas bi trebalo da odlučuju o sudbini velikog broja ljudi

8 h

0
Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону

BiH

Cvijanović: Da li je normalno da neizabrani stranac mijenja zakone, a nema nikavo uporište u Dejtonu

21 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner