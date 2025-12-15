Čović o kandidaturi Kovačevića: Dosta je podvala hrvatskom narodu

Dragan Čović, lider HDZ BiH i predsjednik HNS-a BiH danas je u Mostaru, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, upitan za komentar o kandidaturi Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kazao da su "lažni patrioti, lažni građani, lažni ovi ili oni došli do kraja na vid‌jelo".

- Pogotovo, kada je Međunarodni sud za ljudska prava vrlo jasno definisano karakter te osobe, podnositelja tužbe protiv Bosne i Hercegovine u tom poznatom slučaju Kovačević, kada je odbila sa 16:1 glasanje od 17 sudaca da se danas ponovo želi kandidovati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH ja mislim da je samo dala dodatak onoga što stalno pričamo. Došlo je vrijeme u BiH koja treba funkcionirati kao naša domovina, kao moderna, evropska, da tri naroda potpuno žive u jednakopravnosti po Ustavu, da svaki od tri naroda moraju predstavljati isključivo legitimni predstavnici - rekao je Čović.

Naglasio je kako smatra da je ta kandidatura, zapravo, došla u pravo vrijeme.

- Mi ćemo se potruditi da na idućim izborima apsolutno dobijemo novi Izborni zakon. Mislim da je ovo podsticaj svima, prije svega dobrim prijateljima Bošnjacima koji vole Bosnu i Hercegovinu, da razumiju da je dosta podvala bilo hrvatskom narodu u ime bošnjačkog naroda. Jer, 16 godina bošnjačkim glasovima birati hrvatskog člana Predsjedništva BiH i hodati po svijetu, predstavljati se, voditi vanjsku politiku kroz konzulate, ambasade, čak participirati u Ministarstvu odbrane BiH, jer je i to ovlašćenje hrvatskog člana Predsjedništva BiH kada su u pitanju generali HVO koji pripadaju Oružanim snagama BiH, mislim da je zaključeno to vrijeme - kazao je Čović.

Inače, na sjednici Predsjedništva HNS-a BiH su razmatrani aktuelni politički trenutak, informacija koja se pojavila u medijima u vezi spomenica, zahvalnica i različitih priznanja koja nisu dodijeljena braniteljima te kao posebna tema uticaja projekta "Gornji horizonti" na dolinu Neretve.