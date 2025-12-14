Cvijanović: Da li je normalno da neizabrani stranac mijenja zakone, a nema nikavo uporište u Dejtonu

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, pita da li je normalno da neki visoki predstavnik, strani birokrata, neizabran u toj državi, koji nema uporište u Dejtonskom sporazumu mijenja zakone.

"Čovjek je mijenjao izborni zakon na dan izbora, čovjek je promijenio Krivični zakon da bi proganjao. Elmedin Konaković ima opsesivnu potrebu da spominje SNSD i Milorada Dodika, da bi zgazio volju naroda. Je li to Evropa u koju mi treba da idemo? Ta Evropa treba da ćuti na to?" istakla je Cvijanović na društvenoj mreži Instagram.

Ona je dodala da je BiH u ozbiljnom problemu.

"Naše kolege u političkom Sarajevu najavljuju da je ona takva i da ne mogu da žive bez OHR-a, jer njima ne valjaju ni Srbi, niti Hrvati, ali im valja stranac i strane sudije u Ustavnom sudu", dodala je Cvijanović.