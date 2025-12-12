Cvijanović: BiH treba da se vrati sebi, a to znači raspustiti PIK i ukinuti bonska ovlaštenja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila da je potrebno da BiH uđe u fazu vraćanja sebi, a to znači raspuštanje Savjeta za implementaciju mira, ukidanje bonskih ovlaštenja vraćanje nadležnosti domaćim institucijama, te raščićavanje sa zakonodavstvom koje nije u skladu sa demokratskim postulatima.

"Kada je riječ o raspuštanju Savjeta za implementaciju mira, u prvoj fazi to bi značilo da tu budu države koje su potpisnice i garanti Dejtonskog sporazuma, znači mali krug država koji bi nas izveo iz ove šume u kojoj se sada nalazimo", rekla je Cvijanovićeva u Zagrebu na međunarodnoj konferenciji "Trideset godina nakon Dejtona, otvaranje puta lokalnim rješenjima".

Ona je ukazala da se raščišćavanje sa zakonodavstvom može uraditi zajedno sa EU.

"Treba vidjeti šta je to što je doneseno, a nije u skladu sa demokratskim postulatima koji predviđaju da zakone donose demokratske institucija nadležne za to po Ustavu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je ozbiljan razgovor o budućnosti BiH može dati mnoge odgovore.

"Pri tome svako treba da umanji svoje političke apetite i da razumije da je država kompromisna, da je tako napravljena i da jedino tako može da opstane", rekla je Cvijanovićeva.