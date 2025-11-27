Federalni mediji pozivaju OHR da riješi pitanje "državne imovine"

Famozni Prijedlog zakona o državnoj imovini od hitne procedure završio je u redovnoj, pa nakon toga vjerovatno u kanti za smeće. Bošnjaci su toga svjesni zbog čega u federalnim medijima tempirano stižu tekstovi da je zakon u ćorsokaku zbog čega je vrijeme da OHR riješi stvar.

U redovnoj proceduri zakon koji predlažu Bošnjaci, srpskim "ne", vjerovatno će biti odbačen. "Ne" će doći i od HDZ-a čime će poslanici u Predstavničkom domu iskoristiti pravo da se pitaju o predloženim zakonima i da bilo kakvo odbijanje bude uvaženo. Zbog toga sarajevski mediji insistiraju da se ide zaobilaznim putem, odnosno da OHR nametne zakon čime će "ne" Srba i Hrvata u BiH biti zanemareno.

I tekstovima se napominje da je jedino rješenje intervencija međunarodne zajednice. Pojednostavljeno, ako Srbi i Hrvati nešto ne žele, političko Sarajevo preko međunarodne zajednice pokušava da nametne u BiH.

Pritisci iz Sarajeva nisu dolazili samo kroz medije i političke aktere, nego i kroz nevladine organizacije koje su protestom ispred OHR-a tražili da se ne ublažavaju važeće zabrane raspolaganja državnom imovinom, nego da se donese "državni zakon o imovini".

U ovom narativu učestvovao je i sam OHR objavljivanjem teksta "Mitovi o državnoj imovini", gdje se relativizuje sam problematika samog zakona.

Za stranke iz Republike Srpske stvar je jasna - državna imovina ne postoji, nego pripada entitetima.

Lider SNSD-a Milorad Dodik u jasno je poručio da najveća stranka Republike Srpske nikada neće podržati takav zakon i da je imovina "pitanje života i smrti".

"Imovina je definitivno riješena Dejtonskim sporazumom. Mi smo se suprotstavili Kristijanu Šmitu koji je htio da tu imovinu centralizuje, ta imovina se neće centralizovati i na imovini će se očigledno raspasti BiH čemu se očigledno približavamo", rekao je Dodik.

Da bi ovakav zakon srpskim vetom u Predstavničkom domu bio odbačen, potrebni su glasovi i opozicije iz Republike Srpske.