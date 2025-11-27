Logo
Large banner

Federalni mediji pozivaju OHR da riješi pitanje "državne imovine"

27.11.2025

19:45

Komentari:

0
Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Famozni Prijedlog zakona o državnoj imovini od hitne procedure završio je u redovnoj, pa nakon toga vjerovatno u kanti za smeće. Bošnjaci su toga svjesni zbog čega u federalnim medijima tempirano stižu tekstovi da je zakon u ćorsokaku zbog čega je vrijeme da OHR riješi stvar.

U redovnoj proceduri zakon koji predlažu Bošnjaci, srpskim "ne", vjerovatno će biti odbačen. "Ne" će doći i od HDZ-a čime će poslanici u Predstavničkom domu iskoristiti pravo da se pitaju o predloženim zakonima i da bilo kakvo odbijanje bude uvaženo. Zbog toga sarajevski mediji insistiraju da se ide zaobilaznim putem, odnosno da OHR nametne zakon čime će "ne" Srba i Hrvata u BiH biti zanemareno.

I tekstovima se napominje da je jedino rješenje intervencija međunarodne zajednice. Pojednostavljeno, ako Srbi i Hrvati nešto ne žele, političko Sarajevo preko međunarodne zajednice pokušava da nametne u BiH.

Pritisci iz Sarajeva nisu dolazili samo kroz medije i političke aktere, nego i kroz nevladine organizacije koje su protestom ispred OHR-a tražili da se ne ublažavaju važeće zabrane raspolaganja državnom imovinom, nego da se donese "državni zakon o imovini".

U ovom narativu učestvovao je i sam OHR objavljivanjem teksta "Mitovi o državnoj imovini", gdje se relativizuje sam problematika samog zakona.

Za stranke iz Republike Srpske stvar je jasna - državna imovina ne postoji, nego pripada entitetima.

Lider SNSD-a Milorad Dodik u jasno je poručio da najveća stranka Republike Srpske nikada neće podržati takav zakon i da je imovina "pitanje života i smrti".

"Imovina je definitivno riješena Dejtonskim sporazumom. Mi smo se suprotstavili Kristijanu Šmitu koji je htio da tu imovinu centralizuje, ta imovina se neće centralizovati i na imovini će se očigledno raspasti BiH čemu se očigledno približavamo", rekao je Dodik.

Da bi ovakav zakon srpskim vetom u Predstavničkom domu bio odbačen, potrebni su glasovi i opozicije iz Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

zakon o državnoj imovini

Predstavnički dom

OHR

Kristijan Šmit

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ЦИК диже цијену и мијења тендерску документацију за набавку изборних технологија

BiH

CIK diže cijenu i mijenja tendersku dokumentaciju za nabavku izbornih tehnologija

20 h

0
Три жалбе на набавку система за биометријску идентификацију бирача

BiH

Tri žalbe na nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača

21 h

0
Вулић: Имовина припада ентитетима

BiH

Vulić: Imovina pripada entitetima

22 h

0
Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

BiH

Prijedlog zakona o državnoj imovini ide u redovnu proceduru

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner