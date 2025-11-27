Tri žalbe na nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača

Tri žalbe uložene su na tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, saopšteno je danas iz Centralne izborne komisije BiH.

Tri žalbe uložene su na tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, saopšteno je danas iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.Jedna žalba kompanije čije je sjedište van BiH odnosi se na tehnička pitanja, dok se dvije žalbe kompanija čija su sjedišta u BiH odnose na proceduralna pitanja.

CIK BiH će, odlučujući po žalbama, povećati vrijednost nabavke iz razloga što je osim izbora za 2026. godinu nabavkom predviđeno izvršenje dijela ugovora i za izbore 2028. godine.

Tendersku dokumentaciju je preuzelo 70 zainteresovanih lica, dok je do sada primljeno 67 pitanja u vezi sa tenderskom dokumentacijom.

Iz CIK-a su naveli da je ova nabavka dio višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces čiji je cilj obezbijediti siguran, transparentan i efikasan izborni proces u BiH, uz maksimalnu zaštitu prava učesnika u izbornom procesu i vjerodostojnosti izbora.

CIK BiH je 14. novembra putem portala javnih nabavki BiH objavio poziv za javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.