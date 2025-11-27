Logo
Vulić: Imovina pripada entitetima

Izvor:

SRNA

27.11.2025

17:18

Komentari:

0
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da imovina pripada entitetima i da Republika Srpska neće dozvoliti da pojedinci utrpaju Kristijanu Šmitu još jednu parcelu, poput Vareša, prije njegovog odlaska iz BiH.

"Sve želje ili obećanja /Kristijanu/ Šmitu dogovorite se kako ćete isplatiti, a na račun građana Republike Srpske to nećete raditi i to vam garantujem", poručila je Vulićeva tokom rasprave o zahtjevu da se o Prijedlogu zakona o državnoj imovini raspravlja po hitnoj proceduri.

Ona je podsjetila da je Savjet bezbjednosti UN Rezolucijom iz 1994. godine odobrio teritorijalnu podjelu, koja je jasno definisana i Ženevskim principima iz 1995. godine.

Vulićeva je navela da je to odlučeno na osnovu prijedloga država članica Kontakt grupe - SAD, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Rusije.

"U Ženevi su 1995. godine, na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i plana Kontakt grupe, FBiH i Republika Srpska zaključile ugovor poznat kao Ženevski principi", rekla je Vulićeva.

Ona je navela da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, nego srbomrzac i rušitelj Dejtonskog sporazuma.

Prema njenim riječima, da bi neko bio visoki predstavnik mora imati potvrdu Savjeta bezbjednosti UN, a Šmit to nema.

"Svi problemi koji su nastali u postdejtonskoj BiH nastali su zbog njegovog intervencionizma i nedemokratskog djelovanja", rekla je Vulićeva.

Tagovi:

Sanja Vulić

Predstavnički dom

