Branković: Zukan Helez je na kraju ispao smiješan

Srpski diplomata Branko Branković izjavio je Srni da je posjeta mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta Republici Srpskoj politički mnogo važnija od načina na koji je stigao u Banjaluku, uprkos protivljenju ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza.

Branković je rekao da to što je Sijarto ipak došao, ali civilnim avionom, pokazuje da su Mađari neuporedivo mudriji od ljudi u Sarajevu i da je sama posjeta Banjaluci - politički mnogo važnija od toga da li će on doći pješke, automobilom, vojnim ili bilo kakvim drugim avionom.

"Helez je na kraju ispao smiješan", rekao je Branković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije pri UN.

On je ocijenio da je Helezov potez da zabrani slijetanje mađarskog vojnog aviona u Banjaluku zbog podrške lideru SNSD-a Miloradu Dodiku - državni skandal, te napomenuo da ministar odbrane, koji je član Savjeta ministara, ne može takvu odluku da donese bez odluke Savjeta ministara, što se smatra ozbiljnim diplomatskim gafom.

Branković je istakao da se takve stvari rješavaju na drugi način, dogovorom između dva ministarstva spoljnih poslova ili odbrane, ako je riječ o vojnom avionu.

"U ovakoj situaciji očigledno je da se nastavlja politika inspirisana Kristijanom Šmitom, koji od kada je došao u BiH ništa drugo ne radi - nego pokušava na sve načine da Republiku Srpsku i njene funkcionere dezavuiše i ograničava. Kada se sve sabere, to može mnogo da šteti odnosima BiH sa Mađarskom, a ne Republike Srpske i Mađarske", ocijenio je Branković.

Branković je ukazao i na to da mađarska diplomatija ima suviše iskustva i mudrosti da bi se spuštali na tako nizak nivo, kao što je to uradio ministar odbrane u Savjetu ministara.

Avion sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom sletio je jutros na aerodrom u Banjaluci, nakon što je minister obrane u Savjetu ministara Zukan Helez prethodno odbio da izda saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na banjalučki aerodrom.

Helez je naglasio da je to uradio jer Sijarto i mađarski premijer Viktor Orban godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.