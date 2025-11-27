Logo
Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

27.11.2025

Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Gotovo 9.000 državljana Turske napustilo je Crnu Goru od kraja oktobra, kad je Vlada Milojka Spajića privremeno uvela vize turskim državljanima, dok su im u istom periodu odobrena 194 zahtjeva za izdavanje viza.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da je od 27. oktobra, kad je izvršna vlast uvele vize turskim državljanima, do juče 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

Povod Vladi da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kad je nožem ranjen Podgoričanin čiji su inicijali M.J. /25/.

Iako je crnogorska policija prvobitno tvrdila da su u ranjavanju učestvovali državljanin Turske i Azerbejdžana, ispostavilo se da su Podgoričanina navodno ranila dva državljanina Azerbejdžana.

