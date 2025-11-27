Logo
Large banner

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Autor:

Stevan Lulić

27.11.2025

14:08

Komentari:

5
Привођење Игора Арсенића
Foto: ATV

Osnovni sud u Banjaluci odredio je Igoru Arseniću jednomjesečni pritvor zbog prijetnji gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću, saznaje ATV.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo juče je predložilo da se Arseniću odredi pritvor zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Staša Košarac

Republika Srpska

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

"Osumnjičeno lice je dana 24.11.2025.godine, oko 20.15. časova, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo, Grad Banja Luka, prišao oštećenom Stanivuković Drašku gradonačelniku Grada Banja Luka, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", navedeno je juče iz OJT Banjaluka.

Arsenić je uhapšen prije dva dana nakon što je Stanivuković prijavio da je napadnut na Banj brdu.

Stanivuković je rekao da mu se Arsenić, tokom šetnje na Banj brdu, unio u lice i počeo da mu prijeti.

"On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran što je najbitnije", rekao je juče Stanivuković.

Podijeli:

Tagovi:

Igor Arsenić

Draško Stanivuković

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Битно: Фемицид и насиље над женама

Emisije

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

1 d

0
До Нове године ова два знака улазе у најбогатији период живота

Zanimljivosti

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

1 d

0
Из сефа украли 70 хиљада марака и 22 хиљаде евра

Hronika

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

1 d

0
Priština Kosovo

Srbija

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

1 d

0

Više iz rubrike

Из сефа украли 70 хиљада марака и 22 хиљаде евра

Hronika

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

1 d

0
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Hronika

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

1 d

0
Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

Hronika

Ovo je mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Aleksandar

1 d

0
Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin: Telefonom prijetio radnim kolegama iz Banjaluke

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner