Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo juče je predložilo da se Arseniću odredi pritvor zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

"Osumnjičeno lice je dana 24.11.2025.godine, oko 20.15. časova, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo, Grad Banja Luka, prišao oštećenom Stanivuković Drašku gradonačelniku Grada Banja Luka, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", navedeno je juče iz OJT Banjaluka.

Arsenić je uhapšen prije dva dana nakon što je Stanivuković prijavio da je napadnut na Banj brdu.

Stanivuković je rekao da mu se Arsenić, tokom šetnje na Banj brdu, unio u lice i počeo da mu prijeti.

"On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran što je najbitnije", rekao je juče Stanivuković.