Uhapšen Prijedorčanin: Telefonom prijetio radnim kolegama iz Banjaluke

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su D.S. iz Prijedora koji je osumnjičen da je telefonom prijetilo dvojici Banjalučana.
D.S. se sumnjiči da je juče i u utorak, 25. novembra, u više navrata telefonom pozvao dva muškarca iz Banjaluke i upućivao im prijetnje po život i tijelo što je kod njih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti.
U toku je kriminalistička obrada ovog lica, koje će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Kako saznaje ATV, radi se od Dragoslavu Stjepanoviću koji se sumnjiči da je upućivao prijetnje radnim kolegama iz Uprave za indirektno oporezivanje.
