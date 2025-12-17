Zadavio djevojku tokom odnosa, snimao, pa je zakopao u koferu

Muškarac iz Irske, optužen da je u Mađarskoj zadavio djevojku iz Amerike, a onda njeno tijelo zakopao u koferu, svjedočio je kratko na sudu u Budimpešti.

On je rekao da žali zbog svojih sadomazohističkih djela, ali tvrdi da se sve desilo na zahtjev djevojke. Nije priznao zločin, pa će suđenje početi u februaru.

Uz pratnju dvojice čuvara, Irac M. L. T. ušao je u veliku sudnicu u srijedu ujutru, ali nije gledao u publiku, iako su voljeni ubijene Makenzi Mihalski bili u prvim redovima.

Optuženi, koji je puno putovao zbog posla, došao je u Budimpeštu 28. oktobra 2024. godine. Makenzi je u mađarsku prijestonicu stigla kao turista 31. oktobra 2024.

Optuženog je upoznala u noćnom klubu uveče 4. novembra. Nakon nekoliko sati druženja u klubu, žrtva je u zoru otišla u iznajmljeni stan optuženog.

Tokom odnosa, muškarac je vezao žrtvu i počeo da je zlostavlja, da bi je na kraju zadavio. Telefonom je snimio iživljavanje nad njom, ali i nakon što je djevojka bila mrtva.

Sljedećeg popodneva, okrivljeni je kupio veliki kofer, u kojem je 6. novembra 2024. godine iznajmljenim automobilom odvezao tijelo svoje žrtve u oblast Balatona, u šumovitom području blizu brda Antal, i tamo ga sakrio.

Zatim se vratio u Budimpeštu, gdje ga je budimpeštanska policija privela već sljedećeg dana. Glavno tužilaštvo Budimpešte optužilo je okrivljenog za krivično djelo ubistva.

Da je priznao optužbe na pripremnom ročištu u srijedu, tužilaštvo bi za njega predložilo kaznu zatvora od 12 godina i deportovalo bi ga iz zemlje na isti period.

Međutim, optuženi nije priznao zločin i nije se odrekao prava na suđenje. Čovjek je ukratko izjavio da ostaje pri svojoj izjavi datoj policiji.

"Imao sam dosta vremena da detaljno razmislim o tome šta se dogodilo tokom protekle godine i shvatio sam da nije trebalo da idem toliko daleko da radim ove sadomazohističke stvari na zahtjev djevojke. Sve što se dogodilo je na njen zahtjev, i to je bila nesreća", rekao je on.

Slučaj ubistva će se tako nastaviti suđenjem, gdje će biti iznijete izjave svjedoka i saslušani vještaci u sudskom postupku.

Na kraju ročišta, porodica žrtve je rekla da je u njegovom iskazu bilo okrivljavanja žrtve, što uopšte nije tačno.

Brat ubijene djevojke rekao je da su svi stavili plavu traku na svoj kaput, jer je to bila njena omiljena boja. Veče prije ročišta, na trgu Sabadšag održano je bdijenje uz paljenje svijeća, a traka podijeljena voljenima i simpatizerima.

Irac je tražio da bude stavljen pod krivični nadzor tokom ljeta, što znači da bi mogao da čeka suđenje u kućnom pritvoru.

Njegov otac je ponudio kauciju od 20 miliona forinti, pa čak i kupio stan u blizini suda, ali sud nije pustio iz pritvora čovjeka optuženog za ubistvo, piše "Telegraf".