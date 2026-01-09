Logo
Britni Spirs: Nikad više neću nastupati u Americi

Informer

09.01.2026

15:21

0
Бритни Спирс: Никад више нећу наступати у Америци

Pjevačica Britni Spirs objavila je da više nikada neće nastupati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pop ikona koja je na prelasku milenijuma dominirala muzičkom scenom i odrasla pod svetlima reflektorima otkrila je svoju konačnu odluku.

Američka publika više neće biti u mogućnosti da uživo čuje hitove poput "Bejbi On Mor Tajm", "Oops!... I Did It Agen".

Britni Spirs, 44-godišnja zvijezda, više puta je govorila o turbulentnim godinama i borbi sa slavom a sada je na Instagramu otkrila svoju konačnu odluku.

U jednoj od svojih objava Spirs je podijelila fotografiju na kojoj sjedi za bijelim klavirom i otkrila svoje planove.

"Šaljem ovaj klavir svom sinu ove godine!!! Zanimljivo, plešem na Instagramu kako bih izlečila stvari u svom tijelu o kojima ljudi nemaju pojma", napisala je pop diva.

Ona je dodala da je "prošla kroz vatru" da spasi svoj život. Zatim je uslijedila izjava koja je odjeknula među obožavaocima.

ФК Партизан

Fudbal

Partizan počeo da pozajmljuje novac

"Nikada više neću nastupati u SAD-u zbog iznimno osjetljivih razloga, ali nadam se da ću vrlo brzo sjediti na stolici s crvenom ružom u kosi, u punđi, nastupajući sa svojim sinom u Velikoj Britaniji i Australiji", napisala je Spirs.

Pjevačica je zatim u objavila pohvalila svog sina.

"On je velika zvijezda. Sretno, mali čoveče!!!", piše Britni.

Ona nije navila kojem od svojih sinova, Pretsonu ili Džajdenu, poklanja instrument. Ipak iz njenih ranijih izjava može se zaključiti da misli na mlađeg, Džajdena.

Ona ga je prošle godine nazvala "genijem" nakon što je objavila snimak kako svira klavir.

(informer)

Britni Spirs

Amerika

nastup

