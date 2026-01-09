Opasnost od plavljenja i klizišta u pet kantona

Na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona i dalje postoji opasnost od izlivanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta, zbog blagog porasta vodostaja rijeka, nakon padavina i otapanja snijega u višim predjelima, saopšteno je iz federalne Vlade.

Zbog niske temperature i očekivanih padavina, Federalna uprava civilne zaštite apeluje da kantonalne i opštinske službe civilne zaštite kontinuirano obilaze najugroženija područja i po potrebi odmah aktiviraju snage zaštite i spasavanja, u skladu sa planovima i nadležnostima, radi zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Informacije Bihamka ukazuju da je stanje na putevima otežano, posebno u zapadnim i planinskim krajevima, a snježne padavine dodatno otežavaju saobraćanje u gradskim zonama.

Federalna uprava civline zaštite apeluje da poslodavci i javne ustanove ispune zakonske obaveze u ovakvim vremenskim uslovima i doprinesu nesmetanom kretanju i bezbjednosti građana.

Ova uprava u kontinuitetu prati stanje putem Federalnog operativnog centra, prikuplja informacije, procjenjuje situaciju i potrebe za pružanjem pomoći u vidu sredstava i opreme.

U stalnoj je komunikaciji sa kantonalnim i opštinskim službama civilne zaštite, kako bi se u slučaju potrebe za angažmanom operativnih snaga dao najefikasniji odgovor.

Federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite ostaju u pripravnosti za brzu reakciju.