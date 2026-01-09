Logo
Trišić Babić za ATV: Republika Srpska pokazala koliko je jaka

09.01.2026

14:57

Foto: ATV

V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je svim građanima Republike Srpske Dan Republike - 9. januar.

"Ono što mene uvijek posebno raduje je kada vidim djecu i mlađe jer imam osjećaj da sa puno više emocija doživljavaju Dan Republike Srpske nego mi stariji", istakla je Trišić Babić.

Ona je istakla da Dan Republike Srpske koji se proslavlja 9. januara zaista ušao u srca svih ljudi Republike Srpske i da je Srpska pokazala koliko je jaka.

АТВ специјал

Republika Srpska

Gutić-Bjelica: Mađarska na našoj strani, na strani istine

"Svi mi koji ovdje živimo smo pokazali koliko smo otporni i žilavi i što su jači bili pokušaji osporavanja 9. januara, to se sve jače počelo proslavljati", rekla je Trišić Babić.

Ona je poručila da je naša Republika prošla najteži period i poručila građanima da vjeruju u Republiku Srpsku.

