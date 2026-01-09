Trišić Babić za ATV: Republika Srpska pokazala koliko je jaka

"Ono što mene uvijek posebno raduje je kada vidim djecu i mlađe jer imam osjećaj da sa puno više emocija doživljavaju Dan Republike Srpske nego mi stariji", istakla je Trišić Babić.

Ona je istakla da Dan Republike Srpske koji se proslavlja 9. januara zaista ušao u srca svih ljudi Republike Srpske i da je Srpska pokazala koliko je jaka.

Republika Srpska Gutić-Bjelica: Mađarska na našoj strani, na strani istine

"Svi mi koji ovdje živimo smo pokazali koliko smo otporni i žilavi i što su jači bili pokušaji osporavanja 9. januara, to se sve jače počelo proslavljati", rekla je Trišić Babić.

Ona je poručila da je naša Republika prošla najteži period i poručila građanima da vjeruju u Republiku Srpsku.