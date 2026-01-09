Parežanin: Dan Republike Srpske važan za očuvanje identiteta i sloge

Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin izjavio je Srni da je Dan Republike - 9. januar, koji se obilježava sa ponosom, važan zbog očuvanja identiteta i sloge srpskog naroda.

Čestitavši građanima Bileće Dan Republike - 9. januar, koji se ove godine obilježava pod sloganom "Živjeće ognjište", Parežanin je istakao da je na porodicama da održe vatru opstanka na vjekovnim ognjištima.

Republika Srpska Kojić: Histerija iz FBiH nauk da samo sabrani oko Srpske možemo opstati

Parežanin je naveo da svi u Republici Srpskoj treba da nastave vrijedno da rade da bi imali prosperitet i bolji život, navodeći da Srbe na to obavezuju svi poginuli i borci koji su najzaslužniji što danas živimo slobodno.

"Sa ponosom obilježavamo 9. januar, dan kada je nastala Republika Srpska kao garant opstanka našeg naroda", naglasio je Parežanin.

Načelnik je u Opštinskoj upravi danas organizovao prijem za predstavnike političkog, privrednog i kulturnog života i bilećke boračke organizacije, a potom su položeni vijenci kod spomenika poginulima u proteklim ratovima.

Parežanin je napomenuo da je Dan Republike dan kada iskazuje poštovanje prema institucijama Republike Srpske, ali i svim ljudima koji su doprinijeli njenom očuvanju i razvoju.

Srbija Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

"Ovo je dana kada se prisjećamo istorijskih okolnosti u kojima je nastala Republika Srpska i puta koji je prošla do danas", rekao je on.

U Bileći će danas biti organizovan i defile automobila povodom Dana Republike Srpske, a slavljenička kolona će krenuti u 14.00 časova ispred zgrade Muzeja.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Scena Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.