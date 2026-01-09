Savić: Snaga Srpske je u ognjištima i ljudima

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić čestitao je Dan Republike i poručio da je snaga Republike Srpske u ognjištima i ljudima koji je svakodnevno grade.

Savić je istakao da ognjište nije samo mjesto već domovi u kojima se rađaju nove generacije, razgovori u krugu najbližih koji se pamte i odluke da se ostane, uprkos izazovima.

"Odgovornost je da čuvamo stabilnost i mir, da jačamo naša ognjišta i da i dalje stvaramo uslove u kojima će život ovdje imati sigurnost i perspektivu. Da radimo i stvaramo svoju budućnost tu gdje su nam korijeni. Neka živi Republika Srpska! Neka živi ognjište!", poručio je Savić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.