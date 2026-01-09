Budimir: Republika Srpska zavjet heroja

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je, u obraćanju na svečanom defileu povodom Dana Republike, da je svaki dan u postojanju Republike Srpske velika pobjeda, jer je izložena svakodnevnim napadima onih kojih pokušavaju da je ugase, ali neće uspjeti u tome jer je Srpska zavjet heroja.

- Od 1995. do danas konstantno nas napadaju, zato je 2025. gdina teška i izzaova, napali su predsjednika Republike Srpske koji je simobl njenog jedinstva. Slava Bogu, imali smo Milorada Dodika koji je mogao da nosi tu vrstu istorijskog tereta. Neće prestati da nas napadaju, zato je bitno naše ognjište - istakao je Budimir.

On je naglasio da su 34 godine postojanja Republike Srpske 34 pune snage i da današnji defile pokazuje da volimo i voljećemo Srpsku.

- Republika Srpska je utočište, utočište za sve koje su ostali sa druge strane granice - rekao je Budimir.

Budimir je čestitao učesnicima na uspješnom defileu.

- Danas je ispred vas koračala Republika Srpska, heroji koji su stvorili Republiku, veterani, ali koračali su i studenti, učenici... Republika Srpska je zavjet heroja - istakao je Budimir.

On je rekao da su granice pisane krvlju, da Srpskoj niko ništa nije dao, da je očuvana borbom i da zato nema načina da se političkim vazalstvom prema Sarajevu, Briselu, Londonu ili bilo kome, proda Republika.

- Teško onom ko pripada rodu izdajnika, u srpskom narodu nema ništa prokletije od tog. Moramo da izdržimo 2026. godinu, jer smo mi jedini narod u Evropi koji gospodari jamama. Da se jame ne bi desile, moramo ići dalje, moramo se razvijati i napredovati - poručio je Budmir.