Logo
Large banner

Budimir: Republika Srpska zavjet heroja

09.01.2026

13:05

Komentari:

0
Жељко Будмир министар у Влади Српске
Foto: ATV BL

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je, u obraćanju na svečanom defileu povodom Dana Republike, da je svaki dan u postojanju Republike Srpske velika pobjeda, jer je izložena svakodnevnim napadima onih kojih pokušavaju da je ugase, ali neće uspjeti u tome jer je Srpska zavjet heroja.

- Od 1995. do danas konstantno nas napadaju, zato je 2025. gdina teška i izzaova, napali su predsjednika Republike Srpske koji je simobl njenog jedinstva. Slava Bogu, imali smo Milorada Dodika koji je mogao da nosi tu vrstu istorijskog tereta. Neće prestati da nas napadaju, zato je bitno naše ognjište - istakao je Budimir.

đorđa-meloni-29082025

Svijet

Meloni: Evropa treba da uspostavi dijalog sa Rusijom

On je naglasio da su 34 godine postojanja Republike Srpske 34 pune snage i da današnji defile pokazuje da volimo i voljećemo Srpsku.

- Republika Srpska je utočište, utočište za sve koje su ostali sa druge strane granice - rekao je Budimir.

Budimir je čestitao učesnicima na uspješnom defileu.

- Danas je ispred vas koračala Republika Srpska, heroji koji su stvorili Republiku, veterani, ali koračali su i studenti, učenici... Republika Srpska je zavjet heroja - istakao je Budimir.

Пале Дан Републике-09012026

Republika Srpska

''Trajna obaveza sjećanje na borce i očuvanje vrijednosti Srpske''

On je rekao da su granice pisane krvlju, da Srpskoj niko ništa nije dao, da je očuvana borbom i da zato nema načina da se političkim vazalstvom prema Sarajevu, Briselu, Londonu ili bilo kome, proda Republika.

- Teško onom ko pripada rodu izdajnika, u srpskom narodu nema ništa prokletije od tog. Moramo da izdržimo 2026. godinu, jer smo mi jedini narod u Evropi koji gospodari jamama. Da se jame ne bi desile, moramo ići dalje, moramo se razvijati i napredovati - poručio je Budmir.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Budimir

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

Republika Srpska

Defile povodom Dana Republike Srpske, učestvovali i pripadnici SAJ-a

4 h

0
На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

Republika Srpska

Na svečanom defileu "Despot" i "Vihor"

4 h

1
Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

Svijet

Zaharova: Moskva zahvalna Trampu zbog oslobađanja ruskih članova posade "Marinera"

4 h

0
Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

4 h

0

Više iz rubrike

Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

Republika Srpska

Defile povodom Dana Republike Srpske, učestvovali i pripadnici SAJ-a

4 h

0
Обиљежен Дан Републике на Палама

Republika Srpska

''Trajna obaveza sjećanje na borce i očuvanje vrijednosti Srpske''

4 h

0
На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

Republika Srpska

Na svečanom defileu "Despot" i "Vihor"

4 h

1
Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner