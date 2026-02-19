Logo
Vesni Bratić određen pritvor jer bi mogla pobjeći u BiH

19.02.2026

21:32

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Foto: YouTube/Screenshot

Bivšoj ministrici prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesni Bratić određen je pritvor do 30 dana, jer postoji opasnost da bi mogla pobjeći u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima pored crnogorskog, a sumnja se i da bi mogla uticati na svjedoke, i pored protoka vremena od smjene direktora škola prije pet godina.

To je za emisiju "Načisto" saopštio portparol Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) Vukas Radonjić.

Radonjić je, kako prenose Vijesti.me poručio da ovd‌je nema govora ni o političkom pritisku niti demonstraciji sile, već da sve rade po zakonu. S druge strane, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović traži od Ministarstva pravde da hitno pokrene proceduru za njeno pomilovanje dok politički saborci Bratić iz Ujedinjene Crne Gore najavljuju novi protest ispred Višeg suda.

SDT tereti Bratić na osnovu obimne dokumentacije o smjenama direktora škola prije pet godina. Zašto baš sada, objašnjavaju time da su tri puta tražili od Ministarstva prosvjete dokumentaciju, ali je nikad nisu dobili kompletnu.

- Zbog toga smo bili prinuđeni da preko službenika Specijalnog policijskog od‌jeljenja obiđemo 254 škole u Crnoj Gori kako bi prikupili dokumentaciju koja se odnosi na njihove direktore - rekao je Radonjić.

Na kritike što se Bratić hapsi s lisicama na rukama, a nije osumnjičena za organizovani kriminal, Radonjić je jasan da to nije političko nivelisanje po principu da se hapse funkcioneri svih vjera, nacija ili političke pripadnosti.

- Nema govora o demonstraciji sile. Govora nema o tome. To je zakonito postupanje. U Zakonu o unutrašnjim poslovima je određeno da kad policija dovodi određeno lice, koristi sredstva za vezivanje, dovodi ga vezanog. Nas ti politički komentari ne dotiču. Mi radimo profesionalno, isključivo na odnosu dokaza - kazao je Radonjić.

SDT Bratić tereti za nezakonitu smjenu osam direktora škola, ali i za to što nije smijenila drugih 40 direktora, a tvrde da je morala.

- Da je pribavila određenu korist direktorima škola tako što, iako su ispunili uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i vaspitanju – ona ih nije smijenila, a bila je dužna. I naravno da je teže povrijedila prava određenom broju direktora, koji, iako su ispunili zakonske uslove – smijenjeni su. Da je postupala sa sviješću, namjerom i voljom da zloupotrijebi službeni položaj".

Radonjić objašnjava da je Bratić određen pritvor jer je, dajući lične podatke, rekla da je državljanka i Bosne i Hercegovine, te bi mogla pobjeći tamo. Tvrdi i da bi mogla uticati na svjedoke, iako je od spornih radnji prošlo pet godina.

- Postoji opravdana bojazan da može ometati postupak uticanjem na svjedoke, u smislu da ostvari neposrednu ili posrednu komunikaciju s njima i na taj način dogovori kako bi trebali da svjedoče i na taj način olakšaju ili bar ne otežaju položaj u postupku - kazao je Radonjić.

A nakon jučerašnjeg apela sestre Vesne Bratić, Slavice Bratić, Milatoviću da je pomiluje, on je hitno zatražio od Ministarstva pravde da pokrene postupak pomilovanja. Ono, nakon prikupljanja svih dokaza, daje prijedlog predsjedniku koji onda odlučuje da li će pomilovati Bratić. Istovremeno, Ujedinjena Crna Gora u kojoj je Bratić predsjednica Političkog savjeta, u ned‌jelju u 18 sati organizovaće novi protest podrške, ispred Višeg suda u Podgorici, gd‌je će ponovo tražiti njeno puštanje na slobodu, pišu Vijesti.me.

