Imate stariji Smart TV? Od marta više nećete moći da gledate Netfliks

Popularni striming servis Netfliks zvanično prekida podršku za niz uređaja. Već od 2. marta 2026. godine, aplikacija će prestati da funkcioniše na Plejstejšn 3 konzoli, koja je nekada generisala trećinu ukupnog saobraćaja ove platforme. Razlog za ovaj radikalan rez leži u zastarelom hardveru koji više ne može da isprati moderne standarde bezbednosti i kvaliteta slike.

Udružen udar na stare televizore i boks uređaje

Pored konzola, na udaru su i Smart TV modeli stariji od deset godina, prvenstveno zbog prestanka ažuriranja njihovih operativnih sistema. Bez novih sigurnosnih ažuriranja, stariji televizori postaju nesigurni za rukovanje korisničkim podacima i nesposobni za reprodukciju novih video formata.

Talas gašenja aplikacije obuhvatiće i brojne starije set-top box uređaje širom svijeta već od 4. marta 2026. godine, što će natjerati mnoge na promjenu opreme.

Kako izbjeći kupovinu novog televizora

Srećom, gubitak podrške za Netfliks aplikaciju ne znači da morate da kupite skup nov uređaj kako biste nastavili sa gledanjem omiljenih serija. Najisplativija alternativa su striming stikovi poput onih koje proizvode Xiaomi, Google ili Amazon, a koji se jednostavno povezuju na postojeći HDMI port.

Ovi uređaji, čija cena često ne prelazi 50 evra, pružaju podršku za najsavremenije tehnologije kao što su 4K rezolucija, HDR10+ i Dolby Atmos zvuk.

(Telegraf)