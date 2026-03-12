Logo
Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

ATV

12.03.2026

16:03

Дарко и Драган Лазић
Foto: Instagram

Dragan Lazić je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor, kada mu je put presjekao vozač automobila marke "citroen". Pjevač i njegova porodica su neutješni a velika tragedija zavila je u crno njihov dom.

Darko je bio izuzetno blizak sa svojim bratom o čemu svjedoče mnoge njihove zajedničke fotografije na kojima poziraju nasmejani. Kolika je bila bratska ljubav govori i Darkova izjava u kojoj je opisao da je skoro uživao sa svojim bratom ali i da je bio zabrinut kada ga nije dugo bilo da bi bi kasnije strašnu vijest saznao od prijatelja.

Sada se Darko oglasio na društvenim mrežama te se obratio svim prijateljima, porodici i onima koji ga znaju obavijestivši ih o sahrani njegovog brata:

"Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sutra u 14 časova na groblju u Brestaču će se održati opelo mog brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice Lazić", napisao je on.

Саобраћајна незгода

Hronika

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

Darko se potresnom porukom oprostio i od brata. Podijelio je objavu na fidu sa fotografijom pokojnog dragana napisavši emotivne reči koje slamaju srce.

"Rođeno moje počivaj u miru! Znaš da ćeš uvijek biti u mom srcu."

Podsetimo, Darkov brat Dragan poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u 32. godini i iza sebe je ostavio suprugu i dvije kćerke, prenosi Telegraf.

