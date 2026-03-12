Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Autor:ATV
12.03.2026
15:44
Komentari:0
S obzirom na brojne upite televizija za organizovanje TV duela između gradonačelnika Banjaluke i mene, želim jasno reći da nema favorizovanog, ali ni nepoželjnog medija, istakao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.
"Predlažem razgovor u Kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom upravlja Grad Banjaluka, uz prenos uživo da bi sve televizije koje žele mogle preuzeti signal. Svi novinari koji žele da postave bilo koje pitanje su takođe dobrodošli. Vlada radi za dobrobit svih građana, jednako i transparentno", kaže Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
S obzirom na brojne upite televizija za organizovanje TV duela između gradonačelnika Banjaluke i mene, želim jasno reći da nema favorizovanog, ali ni nepoželjnog medija.— Savo Minić (@minic_savo) March 12, 2026
Predlažem razgovor u Kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom…
Podsjećamo, nakon što je premijer Republike Srpske u srijedu predložio duel sa gradonačelnikom Banjaluke, ATV je predložio da se to održi u našem studiju.
Republika Srpska
Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću
Naša televizija javno je objavila da će sa zadovoljstvom ugostiti Minića i Stanivukovića, da bi pojedini mediji već krenuli da spinuju sa tvrdnjama da je premijer već odbio duel koji je sam predložio.
Minić se ubrzo oglasio i razbio laži pojedinih medija te potvrdio da je spreman da se pred TV kamerama oči u oči pogleda sa Stanivukovićem.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
57 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h4
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Trenutno na programu