Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

"Predlažem razgovor u Kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom upravlja Grad Banjaluka, uz prenos uživo da bi sve televizije koje žele mogle preuzeti signal. Svi novinari koji žele da postave bilo koje pitanje su takođe dobrodošli. Vlada radi za dobrobit svih građana, jednako i transparentno", kaže Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Predlažem razgovor u Kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom… — Savo Minić (@minic_savo) March 12, 2026

Podsjećamo, nakon što je premijer Republike Srpske u srijedu predložio duel sa gradonačelnikom Banjaluke, ATV je predložio da se to održi u našem studiju.

Naša televizija javno je objavila da će sa zadovoljstvom ugostiti Minića i Stanivukovića, da bi pojedini mediji već krenuli da spinuju sa tvrdnjama da je premijer već odbio duel koji je sam predložio.

Minić se ubrzo oglasio i razbio laži pojedinih medija te potvrdio da je spreman da se pred TV kamerama oči u oči pogleda sa Stanivukovićem.