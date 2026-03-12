Logo
Large banner

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Autor:

ATV

12.03.2026

15:44

Komentari:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

S obzirom na brojne upite televizija za organizovanje TV duela između gradonačelnika Banjaluke i mene, želim jasno reći da nema favorizovanog, ali ni nepoželjnog medija, istakao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

"Predlažem razgovor u Kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom upravlja Grad Banjaluka, uz prenos uživo da bi sve televizije koje žele mogle preuzeti signal. Svi novinari koji žele da postave bilo koje pitanje su takođe dobrodošli. Vlada radi za dobrobit svih građana, jednako i transparentno", kaže Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, nakon što je premijer Republike Srpske u srijedu predložio duel sa gradonačelnikom Banjaluke, ATV je predložio da se to održi u našem studiju.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

Naša televizija javno je objavila da će sa zadovoljstvom ugostiti Minića i Stanivukovića, da bi pojedini mediji već krenuli da spinuju sa tvrdnjama da je premijer već odbio duel koji je sam predložio.

Minić se ubrzo oglasio i razbio laži pojedinih medija te potvrdio da je spreman da se pred TV kamerama oči u oči pogleda sa Stanivukovićem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Draško Stanivuković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

57 min

0
Калабухов честитао рођендан Додику: Цијенимо ваш допринос јачању пријатељских односа

Republika Srpska

Kalabuhov čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vaš doprinos jačanju prijateljskih odnosa

1 h

0
Дмитриј Медведев

Republika Srpska

Medvedev čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vašu posvećenost jačanju odnosa Moskve i Banjaluke

1 h

4
Нед Пуховац

Republika Srpska

Puhovac: Trgovci da podnesu dio tereta, ići ćemo sa još strožijim maržama!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner