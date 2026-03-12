Eksplodiralo zlato: Evo šta se krije iza rasta cijena

Finansijski konsultant Vladimir Vasić izjavio je danas da su trenutni skokovi cijene zlata u svijetu rezultat realnog nedostatka ponude zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, ali i panike malih i institucionalnih investitora i dodao da blokada tog moreuza gdje prolazi 20 odsto transporta nafte i gasa predstavlja veliki problem jer je onemogućena čak petina svetskog snabdijevanja.

Cijena zlata je od početka godine do danas porasla za skoro 20 odsto, a Vasić govoreći o uticaju blokade Ormuskog moreuza na cene zlata, da zatvaranje moreuza izaziva povećanu tražnju i panični efekat da se uzima više nego što je potrebno.

"Kada rat stane danas, sutra biće potrebno tri do šest mjeseci da se stabilizuje odnos ponude i tražnje. Ne znamo koliko je postrojenja uništeno u Iranu, šta se tamo dešava i koliko će im biti potrebno vremena da poprave sve to", poručio je on.

Indija veliki kupac

Komentarišući novu regulativu indijskog finansijskog regulatora, Komisije za hartije od vrijednosti i berzu Indije (SEBI), koja će od 1. aprila omogućiti investicionim fondovima da koriste i cijene sa domaćih berzi, a ne samo globalnu referentnu cijenu koja se formira u Londonu, Vasić je istakao da je Indija jedna od najvećih potrošača zlata i investicionog zlata i dodao da je ova odluka pokušaj da se na unutrašnjem tržištu napravi neki balans. Kako je naveo, za Srbiju i ovaj region ova regulativa Indije neće imati nekog uticaja, već da je to rezultat interne ekonomske politike Indije i pokušaja da se stabilizuje cijena.

Svijet Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

Odgovarajući na pitanje koliko na cijenu zlata utiče rast cijena energenata i potencijalni poremećaji u globalnoj trgovini, Vasić je rekao da cene energenata dosta utiču na cijene zlata, i dodao da ako dođe do porasta cijene barela nafte za 10 do 15 odsto, to se onda reflektuje kao inflatorni pritisak od 0,3 do 0,4 odsto.

Rast do 25 odsto

"Sve ovo što se dešava je nekome majka a nekome maćeha. Da ste kupili naftu prije nekoliko dana bilo bi 60 dolara po barelu, a danas biste je prodali za 100 dolara po barelu. Ono što se dešava na svjetskim tržištima kada su ovakve turbulencije, to je da zlato raste. Zlato raste posljednjih 10, 15 godina po stopi osam do devet odsto, a sada u posljednjih nekoliko mjeseci i do 20, 25 odsto", rekao je Vasić, prenosi Tanjug.

On je istakao da je rast cijene zlata signal da postoji neki potres na svjetskim tržištima, napomenuvši da je nafta jedan od tih okidača. Prema njegovim riječima, iako je zlato i dalje najsigurnija investiciona luka, aluminijum je zbog svih dešavanja na Bliskom istoku postao izuzetno tražen, što pruža mogućnost ljudima da zarade novac u kratkom vremenu ukoliko uspiju da se snađu u ovim geopolitičkim turbulencijama.