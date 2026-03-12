Tramp: SAD mogle da iskoriste strateške rezerve

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle da iskoriste strateške rezerve nafte da bi snizile cijene nafte i naftnih derivata.

"To ćemo uraditi, a onda ćemo ih ponovo napuniti. Jednom sam ih napunio i ponovo ću. Sada ćemo ih malo smanjiti, a to obara cijene. Moramo se riješiti zla", rekao je Tramp, prenio je "Ej-Bi-Si njuz".

Tramp je istakao da SAD "moraju da završe posao u Iranu" jer ne žele "da se vraćaju svake dvije godine".

"Nakon /operacije/ `Ponoćni čekić`, pomislili smo da će im to biti kraj na neko vrijeme. Ali oni su ponovo počeli. Zato moramo da završimo posao", rekao je Tramp.

On je istakao da su Sjedinjene Države pobijedile u Iranu i da je "rat završen u prvom satu" od izbijanja.

Međunarodna agencija za energetiku /IEA/ odlučila je da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi da bi smanjila posljedice globalnih poremećaja u snabdijevanju energentima zbog rata na Bliskom istoku.

SAD i Izrael pokrenuli su 28. februara zajedničke napade na Iran, dok je Teheran odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i više zalivskih zemalja sa američkim vojnim snagama.