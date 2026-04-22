Sutra pravoslavni vjernici treba da ispoštuju jedan strog običaj

Srpska pravoslavna crkva 23. aprila obilježava sjećanje na Svetog mučenika Terentija i njegove saputnike u stradanju, hrabre ispovjednike vjere koji su život položili ne odričući se Hrista. Ovaj dan u crkvenom kalendaru posvećen je jednoj od brojnih grupa ranohrišćanskih mučenika koji su stradali u vrijeme velikih progona hrišćana u Rimskom carstvu.

Mučenici koji nisu poklekli pred progonima

Sveti Terentije, Afrikan, Maksim, Pompije i još trideset šestoro njihovih saputnika stradali su tokom vladavine cara Trajana Dekija. U to vrijeme, rimske vlasti su sprovodile oštre mjere protiv hrišćana, a namjesnik Afrike Fortunijan izdao je naredbu da svi stanovnici moraju prinositi žrtve paganskim idolima. Oni koji bi odbili, bili su izloženi teškim mučenjima i pogubljenju.

U strahu od kazne, dio slabijih u vjeri je pristao da se odrekne hrišćanstva, ali četrdeset mučenika ostali su postojani u svojoj vjeri, bez obzira na posljedice koje su ih čekale.

Nepokolebljiva vjera Svetog Terentija

Sveti Terentije posebno je hrabrio svoje sapatnike, podsjećajući ih da ne posustanu pred iskušenjima. Njegove riječi ostale su zabilježene kao snažan primjer duhovne čvrstine: „Čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!“

Strašno stradanje i čudesna utvrđenost u vjeri

Nakon hapšenja, trideset šest mučenika bilo je izloženo brutalnim mukama – šibanju, struganju i posipanju soli na otvorene rane, nakon čega su pogubljeni mačem. Preostala četvorica zatvorena su u tamnicu, okovana teškim lancima na vratu, rukama i nogama.

Prema predanju, u tamnici im se javio anđeo Božji koji je dotakao njihove okove, nakon čega su lanci spali sa njih. Ipak, ni to čudo nije ih poštedjelo daljih stradanja – ponovo su mučeni i vraćeni u tamnicu, da bi na kraju bili osuđeni na smrt.

Običaji i vjerovanja

U narodu se vjeruje da se na dan Svetog Terentija treba uzdržavati od teških poslova i svađa, kao znak poštovanja prema mučenicima koji su stradali u miru i molitvi. Vjernici ovaj dan provode u tišini, molitvi i prisjećanju na snagu vjere koja je nadjačala strah od smrti.

Takođe, smatra se da je ovo dan kada se posebno upućuju molitve za istrajnost, duhovnu snagu i zaštitu od iskušenja, po uzoru na svetitelje koji su ostali vjerni do kraja.

Molitva

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajuću pomoć Tvoju mučitelje pobijediše, a raziriše i nemoćnu drskost demona; Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin."

