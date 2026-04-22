Tramp: Netačni izvještaji o produženju primirja na tri do pet dana

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp negirao je izvještaje da je produžio primirje sa Teheranom na period od tri do pet dana.

- Nije tačno - rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara da li je tačan vremenski okvir za produženje primirja.

Portal "Aksios" je ranije, pozivajući se na tri američka zvaničnika, objavio da je Tramp spreman da produži primirje sa Iranom za još nekoliko dana kako bi Teheran imao vremena da usaglasi stav o pregovorima.

Tramp je ranije izjavio da ne žuri sa postizanjem sporazuma i da neće pristati na ono što nije u najboljem interesu Vašingtona.

(SRNA)