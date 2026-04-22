Državljanin BiH uhapšen zbog napada na Alžirca

Policija švajcarskog St. Galena uhapsila je 47-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se tereti da je sa još dvije osobe napao i teško povrijedio 34-godišnjeg državljanina Alžira.

Do teškog fizičkog obračuna došlo je u noći sa ponedjeljka na utorak, u ulici Krankenhausštrase.

Kantonalna policija St. Galena istražuje incident. Kako prenose mediji, centar za hitne pozive i dispečerske poslove primio je prijavu da je muškarac teško povrijeđen u stambenoj zgradi u ulici Krankenhausštrase.

Patrole kantonalne policije St. Galena, koje su reagovale, pronašle su 34-godišnjeg Alžirca sa povredama neodređenog stepena na licu mjesta.

Njemu je odmah pružena medicinska pomoć od strane službe hitne pomoći, koja je takođe pozvana na lice mjesta, a zatim je prevezen u bolnicu.

Patrole su pronašle trojicu muškaraca u stambenoj zgradi i privele ih. Prema prvim informacijama, ovi muškarci su povezani sa incidentom, prenose Nezavisne.

Osumnjičeni su 47-godišnji državljanin BiH, 39-godišnji Alžirac i 46-godišnji Gvinejac. Okolnosti incidenta i kako je 34-godišnjak zadobio povrede trenutno su pod istragom.