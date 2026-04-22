Logo
Large banner

Državljanin BiH uhapšen zbog napada na Alžirca

Autor:

22.04.2026 22:17

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Policija švajcarskog St. Galena uhapsila je 47-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se tereti da je sa još dvije osobe napao i teško povrijedio 34-godišnjeg državljanina Alžira.

Do teškog fizičkog obračuna došlo je u noći sa ponedjeljka na utorak, u ulici Krankenhausštrase.

Полиција ротација

Svijet

Nestao otac sa tri kćerke: Majka očajna

Kantonalna policija St. Galena istražuje incident. Kako prenose mediji, centar za hitne pozive i dispečerske poslove primio je prijavu da je muškarac teško povrijeđen u stambenoj zgradi u ulici Krankenhausštrase.

Patrole kantonalne policije St. Galena, koje su reagovale, pronašle su 34-godišnjeg Alžirca sa povredama neodređenog stepena na licu mjesta.

Njemu je odmah pružena medicinska pomoć od strane službe hitne pomoći, koja je takođe pozvana na lice mjesta, a zatim je prevezen u bolnicu.

Зеленски-Путин-21082025

Svijet

Peskov otkrio da li će doći do sastanka Putina i Zelenskog

Patrole su pronašle trojicu muškaraca u stambenoj zgradi i privele ih. Prema prvim informacijama, ovi muškarci su povezani sa incidentom, prenose Nezavisne.

Osumnjičeni su 47-godišnji državljanin BiH, 39-godišnji Alžirac i 46-godišnji Gvinejac. Okolnosti incidenta i kako je 34-godišnjak zadobio povrede trenutno su pod istragom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Švajcarska

hapšenje

fizički napad

Policija

Hitna pomoć

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

MUP pozvao na oprez: Moguća krađa preko lažnih kazni

49 min

0
Главобоља

Zdravlje

Šta znači bol u sljepoočnicama i kada se treba javiti doktoru

57 min

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran: Spremni smo za dijalog

58 min

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Kinezi patentirali VC u automobilu

1 h

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Svijet

Nestao otac sa tri kćerke: Majka očajna

31 min

0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски и предсједник Русије Владимир Путин.

Svijet

Peskov otkrio da li će doći do sastanka Putina i Zelenskog

46 min

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran: Spremni smo za dijalog

58 min

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bezbjednosna uzbuna u Bijeloj kući

2 h

0

  • Najnovije

22

36

Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

22

29

Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

22

25

Šta je zeleni vodonik i ima li budućnost primjene u Srpskoj

22

24

Tramp: Netačni izvještaji o produženju primirja na tri do pet dana

22

17

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner