Bezbjednosna uzbuna u Bijeloj kući

Američka tajna služba naložila je novinarima da se premjeste u salu za brifinge u Bijeloj kući nakon bezbjednosne uzbune, prenio je portal "Njuz nejšn".
Tajna služba je kasnije saopštila da je situacija razjašnjena.
Novinarski pul Bijele kuće saopštio je da je u pitanju bila lažna uzbuna, ali da je procedura sprovedena kao mjera predostrožnosti.
