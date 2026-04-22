Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

Moskva se nada da specijalni američki izaslanici Stiven Vitkof i Džared Kušner posjetiti Rusiju povodom rješavanja ukrajinskog pitanja , rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da još nema detalja o mogućoj novoj posjeti američke delegacije Moskvi.

(SRNA)