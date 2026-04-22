Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući

22.04.2026 17:25

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (76) iz okoline Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da je on, 21. aprila ove godine, u porodičnoj kući, više puta udario sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, piše "Telegraf".

Tagovi :

Ubistvo

Nasilje

nasilje u porodici

Srbija

