Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (76) iz okoline Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da je on, 21. aprila ove godine, u porodičnoj kući, više puta udario sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, piše "Telegraf".