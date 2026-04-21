Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

21.04.2026 16:41

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице
U crkvi Sabora srpskih svetitelja u Ulici Pere Ćetkovića na Karaburmi u Beogradu juče su oskrnavljenje ikone Isusa Hrista i Presvete Bogorodice na časnom prestolu.

Prema saznanjima Sputnjika, incident se dogodio na Pobusani ponedjeljak, u popodnevnim časovima, u trenutku kada u hramu nije bilo nikoga.

Crvenom bojom ciljano su prefarbana samo lica Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice.

Kada je zatekao oskrnavljene ikone, nadležni sveštenik je pozvao policiju koja je odmah izašla na lice mjesta i sačinila zapisnik.

