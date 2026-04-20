Logo
Large banner

Objavljen snimak surove obuke SAJ: Pogledajte kako treniraju srpski specijalci

Autor:

ATV
20.04.2026 14:37

Komentari:

0
Припадници САЈ Србије на вјежби
Foto: Instagram/MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavili su nove snimke obuke Specijalna antiteroristička jedinica, na kojima se vidi intenzivan trening i priprema za najzahtjevnije zadatke u zaštiti države i građana.

Na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a prikazani su kadrovi sa vježbi i terenskih obuka, tokom kojih pripadnici SAJ-a prolaze kroz različite scenarije - od rukovanja oružjem, preko spasilačkih akcija, do boravka i djelovanja u nepristupačnim i ekstremnim uslovima.

Obuka u svim uslovima i na zahtjevnim terenima

Na snimku se može vidjeti kako pripadnici jedinice treniraju na teškim terenima i u različitim vremenskim uslovima, uz stalno unapređivanje fizičke spremnosti kroz naporne vježbe izdržljivosti.

Pored fizičke i taktičke obuke, svaki pripadnik prolazi i test opšte informisanosti, što je dio šire selekcije i pripreme za rad u ovoj elitnoj jedinici. Na kraju obuke, pred zastavom Srbije polaže se zakletva.

"Bez kompromisa u misiji"

Uz objavljeni video stoji poruka: "Bez greške u drilu, bez kompromisa u misiji. Specijalna antiteroristička jedinica - elita koja djeluje kada je najteže".

Iz MUP-a poručuju da se kontinuiranim treninzima i usavršavanjem obezbjeđuje spremnost jedinice za izvršenje svih zadataka u cilju zaštite bezbjednosti građana i države.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner