Objavljen snimak surove obuke SAJ: Pogledajte kako treniraju srpski specijalci

Autor:ATV
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavili su nove snimke obuke Specijalna antiteroristička jedinica, na kojima se vidi intenzivan trening i priprema za najzahtjevnije zadatke u zaštiti države i građana.
Na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a prikazani su kadrovi sa vježbi i terenskih obuka, tokom kojih pripadnici SAJ-a prolaze kroz različite scenarije - od rukovanja oružjem, preko spasilačkih akcija, do boravka i djelovanja u nepristupačnim i ekstremnim uslovima.
Na snimku se može vidjeti kako pripadnici jedinice treniraju na teškim terenima i u različitim vremenskim uslovima, uz stalno unapređivanje fizičke spremnosti kroz naporne vježbe izdržljivosti.
Pored fizičke i taktičke obuke, svaki pripadnik prolazi i test opšte informisanosti, što je dio šire selekcije i pripreme za rad u ovoj elitnoj jedinici. Na kraju obuke, pred zastavom Srbije polaže se zakletva.
Uz objavljeni video stoji poruka: "Bez greške u drilu, bez kompromisa u misiji. Specijalna antiteroristička jedinica - elita koja djeluje kada je najteže".
Iz MUP-a poručuju da se kontinuiranim treninzima i usavršavanjem obezbjeđuje spremnost jedinice za izvršenje svih zadataka u cilju zaštite bezbjednosti građana i države.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 h1
Hronika
6 h0
Hronika
3 h0
Banja Luka
4 h0
Srbija
2 h0
Srbija
8 h0
Srbija
22 h0
Srbija
1 d0
Najnovije
16
44
16
29
16
25
16
25
16
21
Trenutno na programu