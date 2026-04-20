Hapšenje u Derventi: Krio se, pa pobjegao od policije, "pao" istog dana na drugom mjestu

20.04.2026 13:07

Хапшење у Дервенти: Крио се, па побјегао од полиције, "пао" истог дана на другом мјесту
Foto: ATV

R.D. iz Dervente uhapšen je u petak (17. aprila) nakon što se krio, a potom i pobjegao od Sudske policije.

R.D., za kojim je otvoreno više sudskih naredbi, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o šumama, te naredba Osnovnog suda u Derventi zbog krivičnog djela krađa energije, uspio je da prvi put umakne sudskoj policiji, ali je istog dana pronađen i uhapšen.

Njega je sudska policija prvo tražila na adresi prebivališta u mjestu Tetima gdje se krio, a nakon što je vidio policiju on je uspio da pobjegne.

Ipak, na slobodni se nije zadržao dugo. Istog dana je lociran i uhapšen u mjestu Crnča na području Dervente.

"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj su, postupajući po naredbi, navedeno lice tražili na adresi prebivališta u mjestu Tetima, Grad Derventa, gdje je utvrđeno da se krio od policijskih službenika. Nakon što ih je uočio, dao se u bijeg i oglušio na pozive da se zaustavi.

Operativnim radom na terenu, lice je u toku istog dana locirano na drugoj adresi u mjestu Crnča, Grad Derventa, gdje je lišen slobode bez upotrebe sredstava prinude", saopšteno je iz Sudske policije.

Lice je sprovedeno u Osnovni sud u Derventi, a po preuzimanju uputnih akata, sproveden je u KZP Doboj.

