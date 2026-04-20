Oglasila se policija: Motociklista poginuo kod Prnjavora

Prnjavorčanin M.B. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu ”9. januar” u Donjim Galjipovcima kod Prnjavora kada je s motociklom ”kavasaki” sletio s kolovoza.

Tragedija se dogodila juče oko 11.50 časova.

”Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgoda koja se dogodila na autoputu ”9. januar” u mjestu Donji Galjipovci, na području grada Prnjavora. U nezgodi je učestvovao motocikl ”kavasaki” kojim je upravljao M.B. iz Prnjavora koji je poginuo”, saopštila je PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više informacija u policiji nisu željeli da otkrivaju.