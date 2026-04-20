Oglasila se policija: Motociklista poginuo kod Prnjavora

ATV
20.04.2026 11:55

Огласила се полиција: Мотоциклиста погинуо код Прњавора

Prnjavorčanin M.B. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu ”9. januar” u Donjim Galjipovcima kod Prnjavora kada je s motociklom ”kavasaki” sletio s kolovoza.

Tragedija se dogodila juče oko 11.50 časova.

”Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgoda koja se dogodila na autoputu ”9. januar” u mjestu Donji Galjipovci, na području grada Prnjavora. U nezgodi je učestvovao motocikl ”kavasaki” kojim je upravljao M.B. iz Prnjavora koji je poginuo”, saopštila je PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više informacija u policiji nisu željeli da otkrivaju.

poginuo motociklista

Saobraćajna nesreća

Prnjavor

Autoputevi Republike Srpske

PU Banjaluka

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Nema kraja tragedijama: Još jedan motociklista stradao u udesu!

20 h

0
Нова језива трагедија: Опет страдао мотоциклиста!

Srbija

Nova jeziva tragedija: Opet stradao motociklista!

1 d

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na auto-putu "9. januar": Poginuo motociklista, poznat identitet

1 d

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

1 d

0

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Kod drogiranog vozača pronađen kokain

5 h

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Hronika

Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru određen pritvor

5 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Sud pustio osumnjičenog za pedofiliju iz Brčkog na slobodu: Policija ga ponovo uhapsila

6 h

0
Језиве сцене су забилјежене на релију "Судамерикано" у Аргентини када је аутомобил излетио са стазе у публику.

Hronika

Horor! Automobil izletio sa staze, ubio mladića (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uletio u publiku

6 h

0

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

