Logo
Large banner

Horor! Automobil izletio sa staze, ubio mladića (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uletio u publiku

Autor:

ATV
20.04.2026 10:17

Komentari:

0
Foto: Radio Ñandutí/X/screenshot

Jezive scene su zabilježene na reliju "Sudamerikano" u Argentini kada je automobil izletio sa staze u publiku.

Tom prilikom je jedna osoba izgubila život.

Nesreća se dogodila na samom početku etape u provinciji Kordoba, na dionici staze na kojoj je došlo do nesreće, nizbrdici prema mjestu Mina Klavero, navijači se okupljaju pored staze odakle gledaju trku.

Naravno, to nikako nije bezbjedno, a nažalost sada je došlo do tragične nesreće.

Prema prvim informacijama, vozač Didije Arijas i suvozač Hektor Nunjez iz Paragvaja su bili u automobilu koji je nekontrolisano izletio sa staze u jednoj krivini. Automobil se prevrtao u pravcu navijača, a nažalost jedan od njih je izgubio život.

Lokalne vlasti su potvrdile da se radi o dvadesetpetogodišnjem muškarcu koji je preminuo usljed teških povreda.

Vozač i suvozač su prošli bez povreda, a trka je prekinuta, prenosi Kurir

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

izletio sa staze

teška saobraćajna nesreća

jezive scene

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner