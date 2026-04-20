Horor! Automobil izletio sa staze, ubio mladića (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uletio u publiku

Jezive scene su zabilježene na reliju "Sudamerikano" u Argentini kada je automobil izletio sa staze u publiku.

Tom prilikom je jedna osoba izgubila život.

Nesreća se dogodila na samom početku etape u provinciji Kordoba, na dionici staze na kojoj je došlo do nesreće, nizbrdici prema mjestu Mina Klavero, navijači se okupljaju pored staze odakle gledaju trku.

Naravno, to nikako nije bezbjedno, a nažalost sada je došlo do tragične nesreće.

Prema prvim informacijama, vozač Didije Arijas i suvozač Hektor Nunjez iz Paragvaja su bili u automobilu koji je nekontrolisano izletio sa staze u jednoj krivini. Automobil se prevrtao u pravcu navijača, a nažalost jedan od njih je izgubio život.

Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal 🚨



📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.



👉🏻El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su… pic.twitter.com/29cVEdhr7D — Radio Ñandutí (@nanduti) April 19, 2026

Lokalne vlasti su potvrdile da se radi o dvadesetpetogodišnjem muškarcu koji je preminuo usljed teških povreda.

Vozač i suvozač su prošli bez povreda, a trka je prekinuta, prenosi Kurir