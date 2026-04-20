Uhapšen zbog nasilja u porodici: Pružao otpor policiji

Mrkonjićka policija uhapsila je lice iz ove opštine čiji su inicijali D.S, koje se sumnjiči za nasilje u porodici te zbog pružanja otpora policiji.

Policija je u petak, 17. aprila, postupajući po prijavi, uhapsila lice D.S, koje je prilikom hapšenja pružilo aktivan i pasivan otpor, odgurnuvši policijskog službenika.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naredio da se nakon kompletiranja predmeta protiv D.S. dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim d‌jelima, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad