„Cica ubica“ dogodine na slobodi: Jednog vjerenika izrešetala, drugog izbola nožem

Jasmina Antonijević, koju su mediji prozvali “Crna Jasmina”, šest godina je provela u zatvoru zbog ubistva vjerenika Aleksandra Paunovića (22), zvanog Mali Paun. 2000. godine, a 2014. je uhapšena zbog novog ubistva.

Tog puta žrtva je bio njen momak Milan Tomović (38). Takođe su je zvali i “Cica ubica”.

Prva žrtva ove žene bio je Mali Paun, koji je postao poznat po tome što je 18. oktobra 1994. godine ubio Dejana Marjanovića. Zvanog Šaban – nekrunisanog kralja Zvezdare, koji je važio za žestokog momka.

Inače, Mali Paun bio je kum Dejanu Marjanoviću, a kad je izvršio ubistvo, imao je samo 15 godina.

Paunović biva osuđen na 6 godina maloljetničkog zatvora. A sud je njegov postupak okvalifikovao kao “ubistvo na mah”.

Paunoviću je nakon dvije godine odsluženog zatvora ukinuta presuda. On biva pušten da se brani sa slobode.

Međutim, na ponovnom suđenju dobija 4 godine zatvorske kazne.

Prije odlaska u zatvor, Paunovića je usmrtila njegova vjerenica Jasmina. Njih dvoje su se vjerili samo 4 dana ranije.

Antonijević je tad nakon ubistva, izjavila da je Paunović, s kojim se vjerila četiri dana prije ubistva, svakodnevno šamarao i tukao.

Pretukao je prije kobnog dana desetak puta, jednom čak i bejzbol palicom.

Na lijevoj podlaktici joj je urezao slovo P, a imao je običaj i da ispali metak iz pištolja pored nje, pričala je Jasmina u istrazi.

Dio njene izjave u istražnom postupku opisuje momenat ubistva, tada je ona rekla:

„Veče prije ubistva bio je nervozan zbog mog telefonskog poziva. A kobnog dana mi je naredio da zatvorim prozor i rekao mi: “Sada ćemo da riješimo ovo zauvijek!”. Uplašila sam se i uzela njegov pištolj. Kada je krenuo prema meni“, pucala sam.

Vid‌jevši, kako je navela, njegov ubilački pogled i osmijeh, zapucala je i pucala sve dok se pištolj nije zakočio.

Pošto je pao na vrata, nije mogla da izađe iz stana na Crvenom krstu, već je iskočila kroz prozor.

Jasmina biva osuđena na 6 godina zatvora. Tada joj je izrečena i mjera obaveznog liječenja od narkomanije.

Prije samog odlaska u zatvor, promenila je prezime Antonijević u Cvetković. Nakon odslužene zatvorske kazne, o njoj se nije čulo ništa sve do oktobra 2014. godine, kada je počinila novo ubistvo.

Novo ubistvo se dogodilo u oktobru 2014. godine u beogradskom naselju Miljakovac.

Jasmina je u tom trenutku bila već više od sedam godina na slobodi i u vezi sa Milanom Tomovićem. Njega je tada u stanu njegovog prijatelja Vladimira Petrovića, ubila ubodom noža.

Komšije su tada tvrdile da su njih dvoje često posjećivali Petrovića i da su svakodnevno sjedili u parku ispred zgrade. Zločinu je prethodila žustra svađa. Komšije su navele da se galama čula još od ranih večernjih sati.

Cvetkovićeva je nakon ubistva pozvala policiju, a potom pobjegla iz stana.

Uhapšena je nekoliko sati kasnije u kući rođaka u naselju Vranić, u okolini Beograda.

– Žao mi je, kajem se što sam ubila Milana! Mnogo sam ga voljela!Vitlala sam nožem ka njemu, a onda sam izašla iz stana. Nisam ni znala da sam ga ubola... – ovim riječima se navodno u tužilaštvu pravdala Jasmina Cvetković te 2014. godine odmah nakon hapšenja. Tada je rekla da je Milana Tomovića poznavala duže od 20 godina i da su u vezi bili oko godinu dana.

– Dvaput me pretukao. Za to vrijeme me je dvaput ozbiljno pretukao. Htio je da imamo dijete, pa sam skupljala pare za vještačku oplodnju. U petak je trebalo da odem kod ljekara da dam krv. U četvrtak me je pozvao pijan. Želio je da se vidimo, a kad smo se našli, počeo je da prijeti da će me ubiti. Na Banjici je nasrnuo na mene i tukao me je, ali sam nastavila da idem s njim – rekla je Jasmina.

– Zajedno smo se nadrogirali, a onda smo otišli u stan Vladimira Petrovića i tamo se opet posvađali. Udario me je stolicom u leđa, zgrabio nož i krenuo na mene. Ja sam mu poturila stolicu. Nož mu je ispao, a ja sam ga podigla – navodno je rekla Jasmina i istakla da je u tom trenutku izašla iz stana.

– Vladimir je tada dotrčao i rekao mi da je Milan uboden. Ja sam telefonom pozvala prijatelja, koji me je potom odvezao u Vranić. Bila sam kod njega, a ujutru se predala – ispričala je Jasmina.

Trenutno je iza rešetaka, jer ju je Viši sud u Beogradu osudio 2016. godine na 13 godina zatvora zbog ubistva Tomovića. A zbog zločina koje je počinila u javnosti je dobila nadimak Crna Jasmina i Cica ubica, prenosi Rikošetrs