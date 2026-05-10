Stojan Vranješ odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu

Fudbaleri banjalučkog Borca upisali su novu premijerligašku pobjedu savladavši u gostima Široki Brijeg sa 1:0, a jedini gol postigao je Karlo Perić koji je mrežu domaćina zatresao u 20. minuti.

Duel na “Pecari” pamtiće i Stojan Vranješ koji odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu.

Vranješ je ponikao u banjalučkom klubu, a za seniorski pogon debitovao je 17. septembra 2005. godini na utakmici prvoligaškog karavana Republike Srpske protiv Mladosti iz Gacka.

Stojan Vranješ jedan je od najtrofejnijih banjalučkih fudbalera svih vremena, a sada je upisao i vrijedan jubilej u dresu voljenog kluba sa kojim se, tokom karijere, domogao, domogao i tri šampionske titule u Premijer ligi BiH.