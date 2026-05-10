Logo
Large banner

Stojan Vranješ odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu

Autor:

ATV
10.05.2026 22:37

Komentari:

0
Стојан Врањеш
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri banjalučkog Borca upisali su novu premijerligašku pobjedu savladavši u gostima Široki Brijeg sa 1:0, a jedini gol postigao je Karlo Perić koji je mrežu domaćina zatresao u 20. minuti.

Duel na “Pecari” pamtiće i Stojan Vranješ koji odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu.

Vranješ je ponikao u banjalučkom klubu, a za seniorski pogon debitovao je 17. septembra 2005. godini na utakmici prvoligaškog karavana Republike Srpske protiv Mladosti iz Gacka.

Stojan Vranješ jedan je od najtrofejnijih banjalučkih fudbalera svih vremena, a sada je upisao i vrijedan jubilej u dresu voljenog kluba sa kojim se, tokom karijere, domogao, domogao i tri šampionske titule u Premijer ligi BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stojan Vranješ

FK Borac

Široki Brijeg

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Fudbal

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

15 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

1 d

0
Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

Fudbal

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

1 d

0
Стефан Савић, фудбалер ФК Борац

Fudbal

Stefan Savić u Borcu do 2028. godine

1 d

0

  • Najnovije

22

46

Ukrajinski dronovi pogodili skladišta nafte u NATO zemlji

22

42

Mi Hrvati Srbima nikad nećemo biti do koljena: Pitanje zapalilo mreže

22

37

Stojan Vranješ odigrao 300. utakmicu u Borčevom dresu

22

34

Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece, pa sebe

22

09

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner