Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na stadionu „Rajko Mitić“ od Novog Pazara rezultatom 2:1 u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Iako je Zvezda povela preko Marka Arnautovića u 53. minutu, gosti su do potpunog preokreta došli golovima Kocebua u 76. i Džonsona u 91. minutu meča. Ovo je prvi poraz crveno-bijelih na domaćoj sceni od povratka Dejana Stankovića i zabrinjavajuća uvertira pred finale Kupa sa Vojvodinom.

Meč su obilježile i pristalice domaćih, koje su proslavile 40 godina bratstva sa Olimpijakosom.

U Pančevu je ispisana istorija - Željezničar je remijem protiv Radnika (1:1) izborio svoj prvi plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija. Gosti su poveli preko Duronjića, a evropsku vizu domaćinu donio je Jevremović u 78. minutu.