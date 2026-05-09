Blagojević: Islamisti u BiH se obrušili na Dodika zbog zalaganja za prava Srba

Islamisti koji su na vlasti u Federaciji BiH, ali i u organima na nivou BiH, obrušili su se na predsjednika Milorada Dodika zbog njegovog zalaganja za nezavisnost srpskog pravoslavlja i za zaštitu prava pravoslavnih Srba da praktikuju svoju vjeru.

Izjavio je ovo Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik predsjednika SAD Donalda Trampa.

"To nije samo problem za SAD, već i za Evropu i, vjerovatno, čitav svijet, jer se sve odrađuje po istom priručniku", rekao je Blagojević u video-snimku objavljenom na Iksu.

Congrats to Milorad Dodik for receiving the prestigious STANDING UP FOR DEMOCRACY award on visit to America.This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. pic.twitter.com/DzzEuGrxce — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 9, 2026

On je čestitao Dodiku za dobijeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.

Dodik je nagradu primio kao gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju" 1. maja u Eldžinu.

Sa Univerziteta su tada pojasnili ranije da se nagrada dodjeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.