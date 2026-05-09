Logo
Large banner

Blagojević: Islamisti u BiH se obrušili na Dodika zbog zalaganja za prava Srba

Autor:

ATV
09.05.2026 20:36

Komentari:

1
Род Благојевић
Foto: ATV

Islamisti koji su na vlasti u Federaciji BiH, ali i u organima na nivou BiH, obrušili su se na predsjednika Milorada Dodika zbog njegovog zalaganja za nezavisnost srpskog pravoslavlja i za zaštitu prava pravoslavnih Srba da praktikuju svoju vjeru.

Izjavio je ovo Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik predsjednika SAD Donalda Trampa.

"To nije samo problem za SAD, već i za Evropu i, vjerovatno, čitav svijet, jer se sve odrađuje po istom priručniku", rekao je Blagojević u video-snimku objavljenom na Iksu.

On je čestitao Dodiku za dobijeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.

Dodik je nagradu primio kao gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju" 1. maja u Eldžinu.

Sa Univerziteta su tada pojasnili ranije da se nagrada dodjeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rod Blagojević

Bosna i Hercegovina

Milorad Dodik

Srbi

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Наил Јусић

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću

1 h

0
Авион, лет

Svijet

Snimljen trenutak užasa u Denveru: Avion prilikom polijetanja pregazio pješaka

1 h

0
Чувајте се њушкала : Ван филмске зоне комфора

Emisije

Čuvajte se njuškala : Van filmske zone komfora

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Jeziva nesreća u Hrvatskoj: Majka sa dvoje male djece u autu završila na krovu

1 h

0

Više iz rubrike

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov za ATV: Odlični odnosi zvaničnika Rusije i Republike Srpske

2 h

1
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Rusija je uvijek razgovarala sa nama, a ne o nama

2 h

0
Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

Republika Srpska

Hodočasnici iz Hercegovine krenuli put Ostroga

2 h

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Republika Srpska

Dodik prenio Putinu: Odluke Šmita Savjet bezbjednosti treba proglasiti ništavnim

2 h

1

  • Najnovije

21

57

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

21

40

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

21

21

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

20

59

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

20

43

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner