Određen jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću

Opštinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor za Naila Jusića (59) zbog sumnje da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama da bi im ostvario korist, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Jusić je osumnjičen da je krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem počinio od 2023. do marta ove godine.

To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća.

Na više lokacija u Živinicama obavljen je pretres i tom prilikom oduzeti su mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela.

Tužilac je donio naredbu o daljem sprovođenju istrage