Logo
Large banner

Određen jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću

Autor:

ATV
09.05.2026 20:31

Komentari:

0
Наил Јусић
Foto: SDA

Opštinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor za Naila Jusića (59) zbog sumnje da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama da bi im ostvario korist, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Jusić je osumnjičen da je krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem počinio od 2023. do marta ove godine.

To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća.

Na više lokacija u Živinicama obavljen je pretres i tom prilikom oduzeti su mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela.

Tužilac je donio naredbu o daljem sprovođenju istrage

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nail Jusić

Pritvor

zloupotreba položaja

Živinice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Svijet

Snimljen trenutak užasa u Denveru: Avion prilikom polijetanja pregazio pješaka

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Jeziva nesreća u Hrvatskoj: Majka sa dvoje male djece u autu završila na krovu

1 h

0
Чувајте се њушкала : Ван филмске зоне комфора

Emisije

Čuvajte se njuškala : Van filmske zone komfora

1 h

0
Трка на шестом по реду атлетском митингу „Трофеј Бањалука“

Ostali sportovi

Atletski miting "Trofej Banjaluka" okupio više od 300 takmičara

2 h

0

Više iz rubrike

Детаљи злочина у Крушевацу: Александар крварио на прагу зграде и молио за помоћ

Hronika

Detalji zločina u Kruševacu: Aleksandar krvario na pragu zgrade i molio za pomoć

6 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Autom udario pješaka kod autobuske stanice

8 h

1
Огласило се Тужилаштво о смрти дјечака у Приједору

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o smrti dječaka u Prijedoru

9 h

0
Судар камиона и аутомобила, возач у болници

Hronika

Sudar kamiona i automobila, vozač u bolnici

10 h

0

  • Najnovije

21

57

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

21

40

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

21

21

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

20

59

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

20

43

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner