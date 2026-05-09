Oglasilo se Tužilaštvo o smrti dječaka u Prijedoru

Rezultati obdukcije osmogodišnjeg dječaka, koji je preminuo u bolnici u Prijedoru 6. maja, trebalo bi da budu poznati u ponedjeljak, rečeno je RTRS-u u prijedorskom Okružnom javnom tužilaštvu.

U Tužilaštvu kažu da u ovom trenutku ne mogu dati više informacija o slučaju. Očekuju i rezultate mjera i radnji koje su naložili policiji.

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor saopštila je ranije da se u potpunosti stavlja na raspolaganje porodici djeteta i istražnim organima.

Dijete je 6. maja primljeno na pedijatriju ove bolnice gdje je, kako navode u bolnici, uprkos preduzetim naporima, preminulo.